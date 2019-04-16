Spor Toto 1. Lig’in 28. haftanın son karşılaşmasında evinde Altay ile karşılaşan Adana Demirspor, mücadelenin 17. dakikasında 2-0 öne geçtiği maçın sonucunda rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Altay’ın sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasının çaprazında topla buluşan Özgür, uzak köşeye sert bir şut gönderdi. Kaleci Çağlar uzanarak topu köşeden çıkarttı.

9. dakikada Adana Demirspor’un geliştirdiği atakta Traore orta sahadan Pote’ye uzun bir pas gönderdi. Çalımlarla ceza sahasına sokulan Pote, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pote’nin çaprazdan vurduğu sert şutu kaleci Aydın çeldi.

12. dakikada sağ kanattan çalımlarla gelen Gladky, ceza sahasındaki Pote’ye topu gönderdi. Altay savunmasından seken topu ceza sahasının köşesinde kontrol eden Berk, Ulaş’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

14. dakikada penaltı kazanan Adana Demirspor’da topun başına Pote geçti. Pote meşin yuvarlağı sert bir şutla Altay kalesine gönderdi. 1-0

17. dakikada defansta topu alan Süleyman, sol kanattaki Gladky’ye uzun bir top gönderdi. Gladky ceza sahasına yerden bir orta gönderdi. Süratle içeri kat eden Berk, topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

46. dakikada Altay’ın kullandığı santra vuruşunda süratle ileri çıkan Kappel topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

57. dakikada Altay’ın ceza sahasının çaprazından kullandığı serbest vuruşta Özgür, içeri sert bir orta gönderdi. Gençer’in kafasıyla dokunduğu top ağlarla buluştu. 2-2

80. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanatta topla buluşan Süleyman, kaleye 40 metre uzaktan sert bir şut gönderdi. Top direğim yanından auta çıktı.