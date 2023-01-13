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Spor Toto 1. Lig'de 10 haftalık maç programı açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de 10 haftalık maç programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 10 haftalık maç programı açıklandı!
AA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

22. HAFTA

27 OCAK CUMA

20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor (Gürsel Aksel)

28 OCAK CUMARTESİ

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

29 OCAK PAZAR

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

13.30 Adanaspor-Bodrumspor (Yeni Adana)

16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

30 OCAK PAZARTESİ

20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23. HAFTA

3 ŞUBAT CUMA

20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

5 ŞUBAT PAZAR

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

6 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

24. HAFTA

10 ŞUBAT CUMA

20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)

20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)

11 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 ŞUBAT PAZAR

13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)

25. HAFTA

14 ŞUBAT SALI

17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)

20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 ŞUBAT ÇARŞAMBA

14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

16 ŞUBAT PERŞEMBE

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Altay-Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

26. HAFTA

18 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)

19 ŞUBAT PAZARTESİ

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

16.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

20 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor (Yeni Malatya)

20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

27. HAFTA

24 ŞUBAT CUMA

20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 ŞUBAT PERŞEMBE

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

26 ŞUBAT PAZAR

13.30 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)

27 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

28. HAFTA

3 MART CUMA

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 MART CUMARTESİ

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Malatya)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

5 MART PAZAR

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)

29. HAFTA

7 MART SALI

14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

8 MART ÇARŞAMBA

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

17.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)

20.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

9 MART PERŞEMBE

17.00 Erzurumspor FK-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

30. HAFTA

11 MART CUMARTESİ

13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Altınordu (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 MART PAZAR

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

19.00 Adanaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Adana)

13 MART PAZARTESİ

20.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

31. HAFTA

17 MART CUMA

20.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

18 MART CUMARTESİ

13.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)

16.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Pendikspor-Adanaspor (Pendik)

19.00 Altınordu-Eyüp (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 MART PAZAR

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

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