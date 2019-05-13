Ligde dün tamamlanan 33. hafta müsabakalarından sonra Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor'un küme düştüğü ligde Hatayspor ve Osmanlıspor play-off oynayacak. 57 puanlı Altınordu, 56 puanı bulunan Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana Demirspor'dan ikisi daha play-off vizesi alacak.

Bu ekiplerden Altınordu son haftada deplasmanda Giresunspor'la, Gazişehir Gaziantep dış sahada Kardemir Karabükspor'la ve Adana Demirspor'da Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligde son hafta mücadelelerinin ardından takımların ligdeki sıralamalarına göre play-off yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Play-off mücadelelerinin ardından 1 takım daha adını Süper Lig'e yazdıracak.

İHTİMALLER

Altınordu ve Gazişehir Gaziantep son haftayı galibiyetle tamamlamaları halinde play-off'ta mücadele hakkı kazanacak. Sezon sonunda Altınordu ile Adana Demirspor'un olası puan eşitliğinde Adana Demirspor rakibini geride bırakacak. Altınordu ile Gazişehir Gaziantep'in aynı puana sahip olması durumunda ise sıralama genel averaja göre belirlenecek.

SÜPER LİG'İN YENİLERİ

Gençlerbirliği bir sezon aradan sonra tekrar Süper Lig vizesi alırken, Abalı Denizlispor ise 2009-2010 sezonunun ardından gelecek yıl Süper Lig'de yer alacak. Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz 4. kez çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkardı. İldiz, Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak oldu.

Geçen yıl Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıyan İbrahim Üzülmez bu sezon da Gençlerbirliği ile mutlu sona ulaştı.

PAİXAO YENİ UNVAN PEŞİNDE

Altay formasıyla 25 gole ulaşarak "Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" olan Marco Paixao, dün Osmanlıspor maçında bu sezon 27. golünü attı.

Portekizli golcü, gelecek hafta 1 gol daha kaydetmesi halinde 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde, "Bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanını Taner Demirbaş'tan alacak.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ ÜST ÜSTE 2. KEZ SÜPER LİG'DE

1982-1983'te Kadri Aytaç, 1988-1989'da Erkan Kural'la Süper Lig vizesi alan Gençlerbirliği üçüncü kez teknik direktör İbrahim Üzülmez'le mutlu sona ulaştı. Geçen yıl Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıyan Üzülmez, çalıştırdığı takımı üst üste Süper Lig'e çıkaran 6. çalıştırıcı oldu.

Daha önce Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural ve Metin Diyadin art arda iki sezon Süper Lig sevinci yaşamıştı.

Bu teknik direktörlerin Süper Lig'e taşıdıkları takımlar şöyle:

Kadri Ayaç: Orduspor (1974-1975),Mersin İdmanyurdu (1975-1976)

Ali Hoşfikirer: Adana Demirspor (1986-1987),Adanaspor (1987-1988)

Erdem Tuğal: Zeytinburnu (1988-1989),Bakırköy (1989-1990)

Yılmaz Vural: Eskişehirspor (1994-1995),Sarıyer (1995-1996)

Metin Diyadin: Orduspor (2010-2011),Kasımpaşa (2011-2012)

İbrahim Üzülmez: Çaykur Rizespor (2017-2018),Gençlerbirliği (2018-2019)