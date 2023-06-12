Türkiye’nin üçüncü seviyedeki profesyonel ligi olan, TFF 2. Lig’de normal sezon tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup olarak ikiye ayrılan ligde; Kırmızı Grupta, Kocaelispor, Beyaz Grupta ise 56 yıl aradan sonra Çorum FK şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig’e yükselmeye hak kazandı. Play-off’larda ise finale gelindi Şanlıurfaspor ve Bucaspor 1928 TFF 1. Lig’e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Peki, Bucaspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar…