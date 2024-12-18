Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde!
Voelybol CEV Challenge Kupası'ndaki temsilcimiz Spor Toto, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi WWK Volleys'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi WWK Volleys'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Spor Toto, çeyrek finalde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Vasileios Nikakis (Yunanistan), Boris Kovac (Slovakya)
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Muhammet Kaya)
WWK Volleys: Rodriguez, Mayaula, Burggraf, Gruvaeus, İlic, John (Matsuo, Brandt)
Setler: 25-19, 22-25, 27-29, 25-15, 15-7
Süre: 115 dakika (25, 25, 31, 21, 13)