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        Haberler Spor Voleybol Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde! - Voleybol Haberleri

        Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde!

        Voelybol CEV Challenge Kupası'ndaki temsilcimiz Spor Toto, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi WWK Volleys'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:48
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        Spor Toto, Avrupa'da çeyrek finalde!
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        Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi WWK Volleys'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Spor Toto, çeyrek finalde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Vasileios Nikakis (Yunanistan), Boris Kovac (Slovakya)

        Spor Toto: Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Muhammet Kaya)

        WWK Volleys: Rodriguez, Mayaula, Burggraf, Gruvaeus, İlic, John (Matsuo, Brandt)

        Setler: 25-19, 22-25, 27-29, 25-15, 15-7

        Süre: 115 dakika (25, 25, 31, 21, 13)

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