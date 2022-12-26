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Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, yarın oynanacak 3 maçla başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor
AA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

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