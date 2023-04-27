AA

Hafta, lider Galatasaray ile takipçilerinden Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yapacağı derbiye de sahne olacak. Karşılaşma, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

28 NİSAN CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

29 NİSAN CUMARTESİ

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

30 NİSAN PAZAR

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 MAYIS PAZARTESİ

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen galip geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.