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Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Ligde 15. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın Antalyaspor - MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor - M.Başakşehir karşılaşmalarıyla başlayacak. Haftanın en önemli müsabakasında ise Trabzonspor, cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Ligde 15. hafta pazar günü oynanacak Galatasaray - İstanbulspor maçıyla sona erecek.


Süper Lig’de 15. haftanın programı şöyle:


Yarın
20.00 Antalyaspor - Ankaragücü
20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

24 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Giresunspor
16.00 Kasımpaşa - Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - İstanbulspor

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