Spor Toto Süper Ligde maç fazlasıyla 21 puanla Başakşehir liderlik koltuğunda bulunuyor. Galatasaray bir maç eksiği ile 3. sırada yer alırken 19 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise güçlü rakipleri arasında 2. sırada yer alıyor ve 19 puanı var. Süper Lig'de bu akşam oynanacak 2 karşılaşma var bu maçların sonucuna göre puan tablosu şekillenecek. Süper Lig'in son 2 karşılaşması ise yarın akşam oynanacak. İşte güncel Süper Lig puan durumu!

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1 M.Başakşehir 10 6 3 1 14 4 10 21 2 Kasımpaşa 10 6 1 3 23 16 7 19 3 Galatasaray 9 6 1 2 17 10 7 19 4 Antalyaspor 10 5 2 3 13 15 -2 17 5 Trabzonspor 10 4 3 3 18 12 6 15 6 Beşiktaş 9 4 3 2 15 12 3 15 7 Göztepe 9 5 0 4 12 11 1 15 8 Atiker Konyaspor 10 3 4 3 15 14 1 13 9 MKE Ankaragücü 9 4 1 4 9 9 0 13 10 EY Malatyaspor 9 3 3 3 11 10 1 12 11 Bursaspor 10 2 6 2 8 8 0 12 12 Kayserispor 10 3 3 4 9 11 -2 12 13 A. Alanyaspor 10 4 0 6 6 15 -9 12 14 DG Sivasspor 10 2 4 4 12 17 -5 10 15 Fenerbahçe 9 2 3 4 6 10 -4 9 16 Çaykur Rizespor 9 1 5 3 11 11 0 8 17 BB Erzurumspor 10 1 4 5 7 12 -5 7 18 Akhisarspor 9 1 2 6 9 18 -9 5 SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA KALAN MAÇLAR 28 Ekim 2018 Pazar 18:00 EY Malatyaspor - Galatasaray

28 Ekim 2018 Pazar 20:30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

29 Ekim 201 8 Pazartesi 20:00 Akhisarspor - Göztepe

29 Ekim 2018 Pazartesi 20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

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