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Spor ve diyetle bir yılda 80 kilo verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocukluğundan beri obezite sorunu yaşayan 24 yaşındaki Eyüp Demir, uzman kontrolünde büyük bir kararlılıkla spor ve diyet yaparak 1 yılda 190 kilodan 110 kiloya inmeyi başardı

19.08.2018 - 14:29 | Güncelleme: AA

AA'nın haberine göre, İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Demir, küçük yaşlardan itibaren obezite sorunu yaşamaya başladı. Kilosu nedeniyle günlük hayatında oldukça zor anlar yaşayan ve en son 190 kiloya kadar çıkan Demir, bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla "tüp mide ameliyatı" olmaya karar verdi.

Gittiği diyetisyenin, yaşı genç olması nedeniyle ameliyat yerine kararlı bir diyet ve spor programıyla kilolarından kurtulacağına ikna ettiği Demir, tavsiye edilen beslenme programını uygulamaya, bir süre sonra da spor yapmaya başladı.

Kilolu görüntüsü nedeniyle psikolojisi ve yaşamı olumsuz etkilendiği için zayıflama kararı alan Demir, ilk bir ayda 20 kilo vermeyi başardı. Demir, ilerleyen süreçte de büyük bir kararlılıkla 1 yılda 80 kilo verdi ve 110 kiloya indi.

Hayata artık umutla bakan Demir, ilerleyen süreçte de fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir vücuda kavuşup, tüm obezite hastalarına umut olmak istiyor.

İnsanlara örnek olmak istiyorum

Eyüp Demir, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana kiloları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını, kendini çok kötü hissettiğini belirterek, "Bir ortama girdiğimde utanıyordum. 'Sandalye bulabilecek miyim veya oturabilecek miyim' diye düşünürdüm. Kendime göre bir yer bulup oturmaya çalışırdım. Kıyafet almak için mağazaya girdiğimde utanırdım. Kendime göre elbise sormaya utanırdım." diye konuştu.

Demir, kilosu nedeniyle eğitim hayatını da yarıda bıraktığını vurgulayarak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çok dua ettiğini, sabır ve azimle de başarıya ulaştığını aktardı.

İlk günlerde zorluk yaşadığını ama o zorlukları bir ay içerisinde atlattığını kaydeden Demir, artık birçok yiyeceği canının istemediğini belirtti.

Sağlıksız birçok yiyeceği bırakarak süreci başlattığını, daha sonra da düzenli yürüyüşler yaptığını kaydeden Demir, "Zamanla koşmaya başladım. Birkaç tur koştum. Ondan sonra bütün sporlara başvurdum. Şimdi bütün sporları yapıyorum. Futbol, voleybol, basketbol, koşu, boks, ok ve fitness yapıyorum." dedi.

Demir, şöyle devam etti:

"İnsanlara örnek olmak istiyorum. Bu durumda olup da ümidini kesenler için başarılı olmak istedim. Ben yapayım ki diğerlerine örnek olayım. Çok şükür ki başardım. Herkese spor ve diyet yapmayı tavsiye ediyorum. Beni görerek, benim sayemde yaklaşık 100 kişi zayıflama kararı aldı. Çalışmaya devam ediyorum ve bu işi severek yapıyorum. Şu an istediğim ortama gidebiliyorum. İstediğim mağazadan elbiseyi alıp giyebiliyorum. Arkadaşlarla gezip rahat bir şekilde dolaşabiliyorum. Arkadaşlarım futbol oynardı ben onları izlerdim. Ben onları izlerken 'Ben niye oynayamıyorum' derdim. Çok şükür şimdi ben onlardan daha iyi oynuyorum. Azim ve zafer budur bence."

Zayıfladıktan sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı tesislerde hizmetli olarak işe başladığını ve burada hem para kazandığını hem de sporunu yaptığını belirten Demir, gençlere örnek olduğunu ve onları spora teşvik etmek için çalışacağını bildirdi.

Belirlediği hedefin 85 ile 90 kilo arası ve güzel bir vücut yapısı olduğunu aktaran Demir, "Bisiklet aldım ve her gün iş yerime bisiklet sürerek geliyorum. Sabah saatlerinde benim için spor oluyor." diye konuştu.

Kendine inandı, bu işi başaracağını söyledi ve başardı

Diyetisyen Tuğba Reyhani de Eyüp Demir'in yanına ilk geldiğinde ayakkabılarını çıkaramadığını görünce çok üzüldüğünü belirtti.

Obezite hastaları içerisinde ilk defa böyle iri biriyle karşılaştığını anlatan Reyhani, "Eyüp yanıma ilk geldiğinde mide ameliyatı olmak istiyordu. Biraz konuştuktan sonra kendisini diyet ve spora ikna etim. Kendine inandı, bu işi başaracağını söyledi ve başardı. Yapacağım diye söz verdi ve bir ay aradan sonra geldiğinde 20 kilo verdiğini gördüm. Ben çok şaşırdım ve duygusal anlar yaşadık." ifadelerini kullandı.

İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Gündel de Eyüp Demir'in sağlıklı beslenerek ve azimle spor yaparak 80 kilo verdiğini anlattı.

"Bir insan yeter ki istesin yapamayacağı şey yoktur biz de bunu Eyüp'te gördük." diyen Gündel, şöyle devam etti:

"Eyüp'ü ilk gördüğümde futbol sahamızın kapısından içeriye giremiyordu. Epey bir kilosu vardı, iri yapılıydı. Yürümekte ve oturmakta bile zorlanıyordu ama azimle sağlıklı bir şekilde beslenerek ve spor yaparak sağlıklı bir hale geldi. Eyüp bizim için büyük bir örnek. Biz herkesi spora yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Eyüp de buna çok güzel bir örnek oldu."

 

 

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