Spor yaparak kendilerini baştan yaratan Güney Koreli çift yaşlanmayı kabul etmiyor
Tiktok ve Instagram'da binlerce takipçisi olan Güney Koreli çift, düzenli spor yapmaya başladıktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlatan videolar çekiyor. Çift, toplumun tüm 'yaşlı' kalıplarını kırıyor.
Hayat tarzlarında ufak bir değişiklik yapmaya karar veren Güney Koreli bir çift, kendilerini baştan yarattı! Her şey ülkede insanların altı ay boyunca egzersiz yaptığı ve vücutlarının son halini paylaştığı bir akım ile başladı.
Çiftin kızları bir Instagram videosunda annesinin daha önce kilolu olduğunu, babasının ise amatör bir kickboksçu olması nedeniyle aşırı derecede zayıf olduğunu paylaştı. 56 ve 61 yaşında olan çift, beraber akıma katılmaya karar verdi.
Çift, egzersiz yapmaya ve sağlıklı beslenmeye başladı ve altı ay sonra yeni profil fotoğraflarını çekti. Ancak ilk hedeflerine ulaştıktan sonra bile yola devam etmeye ve kendilerini daha da ileriye götürmeye karar verdi.
Ortaya çıkan sonuçlar ise hayranlık uyandırıcı! Tiktok'ta ve Instagram'da binlerce takipçisi olan çift, hayatlarına dair birçok paylaşım yapıyor.
Çift, sporun ve dengeli beslenmenin her zaman işe yarayan bir hayat tarzı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
Çiftin, iki çocuğu bulunuyor.