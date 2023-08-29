Haberler Yaşam Spor yaparak kendilerini baştan yaratan Güney Koreli çift yaşlanmayı kabul etmiyor

Spor yaparak kendilerini baştan yaratan Güney Koreli çift yaşlanmayı kabul etmiyor Tiktok ve Instagram'da binlerce takipçisi olan Güney Koreli çift, düzenli spor yapmaya başladıktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlatan videolar çekiyor. Çift, toplumun tüm 'yaşlı' kalıplarını kırıyor. Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 12:10 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:10 facebook

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Hayat tarzlarında ufak bir değişiklik yapmaya karar veren Güney Koreli bir çift, kendilerini baştan yarattı! Her şey ülkede insanların altı ay boyunca egzersiz yaptığı ve vücutlarının son halini paylaştığı bir akım ile başladı.

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Çiftin kızları bir Instagram videosunda annesinin daha önce kilolu olduğunu, babasının ise amatör bir kickboksçu olması nedeniyle aşırı derecede zayıf olduğunu paylaştı. 56 ve 61 yaşında olan çift, beraber akıma katılmaya karar verdi.