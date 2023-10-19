Haberler Sağlık Spor yaparken kalbinizi yormamak için 8 önemli kural!

Spor yaparken kalbinizi yormamak için 8 önemli kural! Sportif faaliyetler sırasında artan adrenalin düzeyi, ritim düzensizliği, kan basıncı ve nabızda aşırı artma gibi sorunlara yol açabilir. Bu tablolara bağlı olarak, ani kalp sorunları, hatta ölümler meydana gelebilir. Bu yüzden hareketsiz yaşantısı olup spora yeni başlamak isteyenlere ya da rekabet sporlarına katılmak isteyen kişilere muhakkak kardiyak değerlendirmeden geçmeleri öneriliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Karabulut, spor yaparken kalbi yormamak için dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:56 facebook

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Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmak kalp damar hastalıklardan korunmanın en temel adımını oluşturuyor. Sporun kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini anlamlı derecede azalttığı ve sağ kalımı artırdığı birçok uzun dönem çalışmayla kanıtlandı. Bu nedenle uzmanlar her fırsatta sporun önemine dikkat çekiyor.

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Dolayısıyla kalp sağlığını korumak isteyen kişilerin yanı sıra mevcut bir kalp hastalığı olan kişilerin de egzersiz planı oluşturmaları ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeleri yaşamsal öneme sahip oluyor. Çok sayıda kas gruplarını eşzamanlı çalıştıran; tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme, hafif tempolu koşma gibi izotonik ve oksijen tüketilerek yapılan aerobik egzersizler, kalp kası ve damarlarına olumlu etki sağlayan spor türlerini oluşturuyor.