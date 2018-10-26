Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü grup maçında Belçika'nın Genk ekibine sahasında 4-2'lik skorla mağlup olurken 18. resmi maçında beşinci kez yenilgi aldı. Vodafone Park'ta ise beşinci kez rakiplerinin galibiyetine engel olamayan Beşiktaş, stadındaki en ağır yenilgiyi aldı. Spor yazarları Beşiktaş-Genk mücadelesini değerlendirdi
GÜNTEKİN ONAY
"Bir takım maç kaybedebilir. Kötü de oynayabilir. Ancak Beşiktaş’a baktığımızda günümüz futbolunun temel prensiplerinin çok uzağında bir takım organizasyonu görüyoruz. Santrfor Larin ile stoper Vida arasındaki mesafe 70 metre. Sağ bek Gökhan ile sol açık Quaresma arası 50 metre. Sol açık Lens ile Caner arası 60 metre. Bu sezon her maç bu tablo var"
"Hatlar arasında bu kadar kopukluk nasıl olabilir? Hem enlemesine hem boylamasına oyuncular birbirinden uzak. Yardımlaşma hem top ayağındayken hem de top rakipteyken son derece zayıf. Takım pres yapmayı bilmiyor."
"Beşiktaş, 17. resmi maçına çıkmış Love’un ilk 11 oynadığı maç 4! Attığı gol 5. Her yerde tuhaflık var. Maça stoper başlayan ve daha sonra orta sahaya geçen Necip iyi niyetli ama öne doğru pas veremiyor. Caner haftalardır savunmada aksıyor. Q7 kafasına göre takılıyor. Sahada tüm bunlar yaşanırken bundan daha fazlasını bekleyebilir misiniz? Elbette hayır."
"Genk, Belçika ligi lideri. Birlikte hareket eden ve hızlı oynamaya çalışan bir ekip. Ancak bu Beşiktaş Avrupa’da bundan çok daha üst düzey takımlara sahayı dar etmedi mi? Nerede o alan daraltan, pas yapan, topu hızlı dolaştıran takım. Birlikte hareket eden yenilgiyi kabullenmeyen oyuncu grubu nerede?"
ATTİLA GÖKÇE
"Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu kötü oyunla, skandal yenilgilerle gruptan çıkmak mümkün mü? Hayır. Genk’in yaş ortalaması 23.8... Beşiktaş’ın 27.8... Arada dört yaş var. Takımın fizik gücü 90 dakikaya yetmiyor. Peki Gökhan Gönül’den de mi ilham almıyorlar?"
"Bir de reaksiyon kavramı var. Yediği gole yanıt verme, maça yeniden sarılma, tempoyu artırma... Her türlü kartı göze alarak sportif anlamda çatışmaya tutuşma... Beşiktaş bunları yapar gibi göründü ama, kazandıkları topları çok kolay kaybettiler. Kaybettikleri sadece top olsa, üzülür geçersiniz. Beşiktaş dün taraftarının güvenini de kaybetti. Hedef duygusu gitti. Galiba aşk bitti"
ALİ ECE
"Genk, ilk yarıda golü atmadan önce tam 9 pas yaptı. Golün asistinde bakarak görerek topu havalandırdılar. Sol bek pozisyonundan başlayan Genk atağı sağ açık pozisyonundan yapılan asist sonucu gol olurken, Beşiktaş forması giyen oyuncular bir kez daha 'pres yapıyormuş' gibi yaptılar."
"Reaksiyon vermek bir yana Beşiktaş forması giyen oyuncular maç 0-0’mış ve santrforları İlhan Mansız’mış gibi havadan toplar atmaya devam ettiler ancak ilk yarıda Beşiktaş’ın santrforu sanki stadın etrafından geçerken kendini yanlışlıkla sahada bulmuş Kanada’lı bir turistti."
"Tribünün bir kısmı teknik heyete, başka bir kısmı yönetime serzenişte bulundu. Artık bu kadar yanlış kadro mühendisliğini kim yaptıysa bir zahmet hatasını kabul etsin. Aynı taraftar Benfica gibi güçlü bir ekip karşısında devre arasına 3-0 yenik giren takımı diriltmişti. O taraftarı müşteriden ibaret görmek bu rezaletin bir numaralı sebebi!"
"Gecenin sorusu: Talisca gittikten sonra Oğuzhan’ın 10’da 8’dekinin yarısı kadar verimli olmadığını herkes farkındayken neden sadece Ljajic ve o da bu kadar geç alındı?"
"Maçın starı: Ndongala, Samatta vs. Belçika kulüpleri o bütçelerle bu oyuncuları kadrosuna katarken bizim kulüpleri yönetenler hayalet ve turist transfer ediyorlar.
Maçın olayı: Roco’nun hayalet Casper tarzı sözde stoperliği.
Kısa mesaj: Taraftarı müşteriye indirgeyen her yönetim kaybetmeye mahkumdur"
MURAT ÖZBOSTAN
"Beşiktaş bu maça para ve sözleşme krizlerinin gölgesinde çıktı. Bir gün önce hiç alışık olmadığımız bir tablo yaşandı ve Fikret Orman ile Şenol Güneş, "Bakın aramızda sorun yok, her şey çok güzel. Sadece iki oyuncu imza atmadı" mesajını vermek isteseler de mutlu olmadıklarını açık açık itiraf ettiler. Genk maçı öncesi bu yaşananlar belli ki takımı da alt üst etmişti. Sahadaki 11 oyuncu kazanmak adına gerekeni yapmadı. Taraftar da Genk'in kazanması adına her şeyi yaptı!"
"Maç 1-0 olmuş, daha erkenden protestoya başladılar, oyuncuları ıslıkladılar. Yönetim aleyhine bağırdılar. Tamam takımı eleştirelim, yerden yere vuralım ama bunu son düdük çalıp maç bittikten sonra yapalım. Quaresma aynı Quaresma... Trivelaları yaparken, sizi ayağa kaldırırken iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Ki sahadaki en çok çaba gösteren oyunculardan biriydi"
"Vida'nın 3. golde yediği çalım dramatikti. Yenen goller çok acemiceydi. Oğuzhan'ın yürüyecek hali yok! Bu kadar tecrübeli bir takım nasıl bu kadar kontratak yer.. Defansıyla, forveti arasında dağlar var.. O kadar kopuklar birbirlerinden. Beşiktaş büyük bir kazaya uğradı.. Eğer kafalar sahaya dönmezse, kazalar daha dramatik haller alabilir."
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