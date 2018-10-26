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MURAT ÖZBOSTAN

"Beşiktaş bu maça para ve sözleşme krizlerinin gölgesinde çıktı. Bir gün önce hiç alışık olmadığımız bir tablo yaşandı ve Fikret Orman ile Şenol Güneş, "Bakın aramızda sorun yok, her şey çok güzel. Sadece iki oyuncu imza atmadı" mesajını vermek isteseler de mutlu olmadıklarını açık açık itiraf ettiler. Genk maçı öncesi bu yaşananlar belli ki takımı da alt üst etmişti. Sahadaki 11 oyuncu kazanmak adına gerekeni yapmadı. Taraftar da Genk'in kazanması adına her şeyi yaptı!"