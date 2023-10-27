Spor yazarları Beşiktaş'ın Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi

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"RUHLAR VE KAFALAR SEZONU BİTİRMİŞ"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Takım, oyunun içerisinde bir yerde hamle yapar, reaksiyon gösterir diye bekledik ama tüm maç boyunca bunu görme imkânı olmadı. Rakibin her yaptığını kabul eden bir anlayışı Beşiktaş'ta ilk defa görüyoruz. Mağlubiyetler alınır, maçlar kaybedilir ama bir yerde mücadeleyi ve takım olarak bazı kaliteleri ortaya koymak gerekir. Ligde devam eden ciddi kırılmaların aynı şekilde Avrupa'da sürmüş olması çok üzücü. En azından toparlanma adına burayı bir şans olarak görüp yoluna devam etme isteğinden yoksun bir takım izlemek hiç hoş olmadı.Beşiktaş'ta oyuncuları görüntü olarak ordaydılar ama ruhlar ve kafalar sezonu bitirmiş gibi görünüyor. Bu, Beşiktaş adına çok tehlikeli bir durum.