Spor yazarları Beşiktaş'ın Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"DEFANSIN HATASIYLA KALECİ ATILDI"
Erman Toroğlu/Sabah: "Beşiktaş maça iyi başladı. 15 dakika kontrollü ve iyi işler yaptılar, Galatasaray kalesinde de pozisyonlar yakaladılar. Sonra Galatasaray sahneye çıktı. İyi baskı kurdu. Burada Beşiktaş defansının da hatası büyüktü. Nitekim öyle bir pozisyondan gol yediler. Zaten Beşiktaş defansı büyük hatalar yaptığı için kalecilerini kaybettiler. Çünkü yapılan bir hatadan kaleci defansın hatasını kapatayım derken kırmızı kartı gördü. Hakemin buradaki yorumu doğruydu."
"BEŞİKTAŞLILAR FARK ETTİ"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Geride topu geveleyip kaptırmaktansa, uzun vurmanın daha efektif olabileceğini fark etti Beşiktaşlılar. Ve böyle bir uzun topta Rosier-Oxlade işbirliğiyle dengeyi buldular."
"ABOUBAKAR HARİÇ İYİYDİ"
Ömer Üründül/Sabah: "Beşiktaş kritik hatalar yapsa da bugünkü kadro yapısına göre oyuncular dün gece ellerinden geleni yaptılar, Aboubakar hariç! Masuaku'nun yaptığı gereksiz bir faul, o faulün ortasında da yapılan gereksiz bir penaltı G.Saray'ı kurtardı. Tabii şans faktörü de G.Saray'ın yanındaydı. Rosier, uzatmada yakaladığı önemli pozisyonu değerlendirseydi, G.Saray büyük bir şok yaşardı."
"KIRMIZI FAZLAYDI"
Turgay Demir/Sabah: Yönetim kongre kararı almış, hocan istifa etmiş, maçın ilk bölümünde kalecisiz kalmışsın, karşında 200 milyon euro'luk kadro kurduğu için dünyayı fethedeceğini zanneden Galatasaray var ve deplasmanda oynuyorsun. Hakem de rakibin uğurlusu Halil Umut Meler. Bu şartlarda Beşiktaş'ın kazanması imkansızdı ve yakaladığı pozisyonlara bakarsanız az kalsın imkansızı başaracaktı Kartal. Mert'in dokunduğu top Beşiktaşlı savunmacının da yetişebileceği sol çapraza doğru gidiyor. Sarı az kalırdı belki ama kırmızı da fazlaydı bence. Bariz gol şansı çok tartışmalıydı o pozisyonda."
"BEŞİKTAŞ'IN DİRENÇLİ OYUNU"
Ali Gültiken/Sabah: "Beşiktaş'ın 10 kişi kaldıktan sonra önemli dirençler ortaya koyduğunu gördük. G.Saray'ın penaltısına kadar hem beraberlik golünü buldu hem de oyuna ortak oldu. Bunu yaparken ciddi şekilde G.Saray'ın oyun dengesini bozdu. İcardi'nin penaltı golünden sonra da oyunu olan potansiyeli içinde zorlamaya çalıştı. Bunu da ancak bir yere kadar yapabildi. Beşiktaş oyuna iyi başladı. Belli bir noktaya kadar da götürdü. Mert ve Colley'in üst üste yaptığı iki hata, golle neticelenince bunu taşımak kolay olmuyor. Hele bu tür kritik süreçlerde oyunun gol yemeden devam eden bölümüne tutunmanız gerekir. Bu bir viraj noktası oluşturur. Bu nokta, Beşiktaş için erken kırıldı."
"BU STOPERLE İŞİN ZOR"
Engin Verel/Akşam: "Derbi öncesi bütün yollar Galatasaray'ın galibiyetine çıkıyordu. Zira Beşiktaş hocasından yönetimine, futbolcusundan taraftarına kadar bir buhran dönemi yaşıyor. Galatasaray cephesinde ise tam tersi bir hava hakim. Ama böyle maçlar 'Bitti' denilen umutları yeşertme, 'Yok' denilen şansları yeniden yakalama fırsatıdır aynı zamanda. Icardi Beşiktaş savunmasında AmartEY ve CollEY diye iki maden bulmuştu ve işleyip duruyordu. İkisinin de soyadının 'EY' ile bitmesi ilginç bir tesadüftü belki ama Icardi'nın yakaladığı fıratlar "EY Beşiktaş senin bu stoperlerle işin zor" mesajı veriyordu. Angelino'nun tarafı Ghezzal ve Rosier ile daha çok işlenebilirdi ama nedense tercih edilmedi."
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI"
Sinan Vardar/Fotomaç: "Beşiktaş'ın iki kötü stoperi pozisyon almaktaki hünerlerine topu kötü oyuna sokma kabiliyetsizliğini de ekleyince Galatasaray hem öne geçti, hem de Beşiktaş bu golün hemen ardından kaleci Mert'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Hakikatten bu stoperleri çok aradınız mı? Geçen sezon "Saiss'ın yanına iki iyi stoper alın" demiştik ama yeni transferler Amartey ve Colley; Galatasaray'a dünkü zaferi getiren isimler oldu. Gedson belli ki sakatlıktan tam anlamıyla çıkamamış. İki sezondur patlama yapmasını beklediğimiz Ghezzal'in de beklenen performansı gösterememesi hayal kırıklığıydı. İkinci yarıda Siyah-Beyazlı takımın Rosier ve ikinci yarı Gedson'un yerine oyuna giren Chamberlain'le birlikte Galatasaray'a kafa tutması alkışa değerdi."