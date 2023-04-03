Spor yazarları Beşiktaş'ın tarihi Fenerbahçe zaferini değerlendirdiler

"SINIFTA KALDI"

Bilal Meşe/Milliyet: "MHK derbiye anlı şanlı kokartı kocaman, Halil Umut Meler ve ekibini atadı. Valla, asla fanatik olmadım, olanı da hiç sevmem. Ne var ki bazen insanın sabrı taşıyor, taşırıyorlar, tıpkı FIFA kokartlı Halil Umut Meler gibi! O penaltı kararını neye dayanarak verdin, o kadar basit mi, beyaz noktayı göstermek? Bırakın eski hakemlerimizi, sokaktaki adama sorsan o pozisyona penaltı veren hakemin kokartını sökerler! Hadi sen verdin, VAR’daki Alper Ulusoy nerede? İkinci kararın tamam, ama ilkinde sınıfta kaldı sınıfta!Evet, on kişi kalan Kartal, tarihi bir galibiyete imza attı, zirveye ortak olmaya da devam ediyor. Maçın yıldızı kuşkusuz Redmond’tur... Son sözüm hakem Meler’e: Kartal’ın bu galibiyeti ilk yarıdaki o skandal penaltı kararını örtmez, bilesin."