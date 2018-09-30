Spor yazarları, Beşiktaş - Kayserispor maçı için ne dedi?

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Attila Gökçe: Kim ne derse desin, Beşiktaş Süper Lig’de en az sorunu olan takım... Sorunu yok mu, var. Ancak bunlar çözümsüz, çaresiz sorunlar değil. Hele ki elinizde Şenol Güneş gibi bir öğretmen varsa sorunlarla uğraşmak o kadar sorun değil!