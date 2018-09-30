Spor yazarları, Beşiktaş - Kayserispor maçı için ne dedi?
30.09.2018 - 13:26 | Güncelleme:
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 2-0 yendi. Kartal'ın ilk golünü 32. dakikada 6 hafta sonra formasına kavuşan Vagner Love kaydetti. 72'de klasını konuşturan Quaresma son sözü söyledi! Peki spor yazarları, Beşiktaş - Kayserispor maçı için ne dedi?
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Erman Toroğlu: Dün gece Beşiktaş'ta istenileni veremeyen bir oyuncu vardı o da Babel... Aslında Quaresma hiç rakibe pres yapmadan tamamen gücünü hücumda kullanınca çok etkili oldu.
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Ama aynı şeyleri Babel için söyleyemiyoruz. Bu kadar rahat oynarken ve bu kadar hücum gücü yüksek Babel'in neden etkisiz olduğunu anlamak mümkün değildi. Çok net bir şekilde Beşiktaş, Babel yüzünden 90 dakika eksik oynadı.
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Güntekin Onay: Yüksek toplar, uzun paslar ve dolayısı ile mücadele futboluna dönüşen, 2 kale atasında gidip gelen bir oyundan ziyade, dünkü gibi pas futbolunu oynaması özellikle bu tip maçlarda işini kolaylaştıracaktır.
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Topun daha ritimli dolaşması ve Ljajic’i oyununun içine daha fazla alıp liderlik vermek Beşiktaş’ın oyununu daha da olumlu bir çizgiye getirecektir.
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Bilal Meşe: Kayserispor savunmasına kapandı, zamana oynar gibi oldu, fırsat kovaladı... Ancak unuttukları biri vardı, o da Quaresma... Portekizli yıldız, çıkıncaya kadar müthiş çalıştı, Love’a asist yaptı, başarılı oyununu klas bir golle de taçlandırdı.
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Her zaman yazdık, söyledik, onsuz Beşiktaş düşünemiyorum. Attığı gole bakın, kapalı köşe ve şahane bir vuruş tekniği, daha ne yapsın Quaresma? Onun futboluna laf atanlar inanın çarpılır, valla!
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Attila Gökçe: Kim ne derse desin, Beşiktaş Süper Lig’de en az sorunu olan takım... Sorunu yok mu, var. Ancak bunlar çözümsüz, çaresiz sorunlar değil. Hele ki elinizde Şenol Güneş gibi bir öğretmen varsa sorunlarla uğraşmak o kadar sorun değil!
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Adriano haftalardır sakat... Caner Erkin de cezalı. Sol kanatta sıkıntı var. Ama Şenol hoca Medel’e veriyor nöbeti. Önde de Babel oynuyor... Daha ne olsun!
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Oktay Derelioğlu: Siyah- Beyazlılar dün maçın başından bu yana istediği oyunu sahaya yansıttı. Rakip Kayserispor ise Beşiktaş'ı zorlayamadı. Atiba'nın takıma dönüşü orta alandaki pas trafiğinin doğru akmasına olumlu bir katkıda bulundu.
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Oyundan alındıktan sonra Şenol Güneş'e jest ve mimikleri ile tepki gösteren Oğuzhan'a ise bu tavırları yakışmadı. Kartal'ın formda ismi Babel dün akşamki maçta pek ortada gözükmdedi.
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Ali Ece: Quaresma, dünyanın en iyi orta yapan oyuncularından birisi. Lakin artık Beşiktaş’ın Mario Gomez, Cenk tipi usta kafa vuruşçuları yokken Quaresma’nın daha fazla yerden oynamayı tercih etmesi lazım.
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Hele hele Adem Llajiç merkezde oyun kurucu, Love da santrfor olarak sahadaysa Quaresma bir kez havadan orta yapacaksa dört kere yerden oynaması gerekiyor. Golün asistinde de bunu yapabildiğini gösterdi Portekizli.
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Metin Tekin: Bence artık frikikler Adem Ljajic de geldikten sonra sahibini bulmalı. Bu da yavaş yavaş olacaktır sanırım. Quaresma çok iyi frikik kullanır diyemeyiz ama bildiğimiz Adem Ljajic ciddi bir frikik ustası.
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Kenan Başaran: İki golden çıkan mesaj net: Siyah beyazlıları hızlı çıkıp çabuk hareket ettiklerinde rakip için hâlâ korkutucu olabiliyor. Beşiktaş, bir bütün olarak bu sezonun en derli toplu oyununu oynadı.
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O ‘iki farklı devreli’ Beşiktaş görüntüsünden uzaklaşmış göründü. Dün bir vites daha yükselten Adem Ljajic’in takıma olan uyumu artıkça, iyiye gidişat da iyiden iyiye artacaktır.
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