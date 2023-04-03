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Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi

Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Spor yazarları da Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi.

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  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Uğur Meleke (Hürriyet): "Fenerbahçe’de maça başlayan 11’den sekizi geçen sezon oyuncuları. Fenerbahçe’nin bu yıl yaptığı 14 transferden sadece üçü 11’de başladı (Samet, Arao ve Pedro). Onların da ne kadar katkı verdiğini siz takdir edin. Beşiktaş’sa sadece bu devre arasında 5 transfer yaptı ve bence tam isabet sağladı. F.Bahçe 27 Ekim’deki Rennes maçından beri 21 resmi müsabakaya çıkmış. Bu maçların altısında üçlü savunmayı tercih etmiş (Rennes, Trabzon, Galatasaray, iki Sevilla ve Galatasaray).
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Bu altı karşılaşmanın beşinde yenilmiş, birinde de Sevilla’ya karşı işlevsiz bir galibiyet almış. Üstelik üçlü savunmayla oynanan son beş müsabakada Fenerbahçe (İRFAN’IN DÜNKÜ ŞUTUNA KADAR) akan oyunda hiç gol atamamış. Sadece Valencia’yla bulunan iki penaltı golü var.. Dünya Kupası öncesi kenarda süper bir Jesus vardı. Dünya Kupası arasında ruhen buradan gitti, sadece bedenen kaldı İstanbul’da. Temmuz-Kasım aralığında orijinal Jesus vardı Kadıköy’de görevde. Ocak-Nisan dönemindeyse kötü bir kopyası var gibi artık kenarda."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Ahmet Çakar (Sabah): "Fenerbahçe dün gece kendi sahasında tarih yazdı. Maalesef yaptığı rezilliklerle ve yediği kötü gollerle... Dünya futbolunda 53. dakikalar gibi kırılma anlarına pek rastlanmaz. F.Bahçe, bu dakikada 1-0 öndeydi. 1 penaltı oldu ve penaltı ile birlikte Welinton oyundan atıldı. İşte o anda penaltı atılmadan evvel dünyada hangi futbolsevere sorarsanız sorun, "F.Bahçe maçı aldı" derdi. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Çünkü penaltı muhtemelen gol olacak, skor 2-0'a gelecek, kendi sahanda oynuyorsun ve rakip 10 kişi. Ama bu dakikadan sonra dünya futbolunda ender rastlanan olaylar gelişti. Valencia penaltıyı kaçırdı, derken sahaya Redmond adlı Beşiktaşlı oyuncu çıkıverdi."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Serdar Ali Çelikler (Habertürk): "Evindeki iki derbide 7 gol yiyen takımın hocasının "aması fakatı" olmaz. Fenerbahçe'de kazanma zihniyetini getirdiğini düşündüğüm için "kalmalı" dediğim Jesus'un açıklanabilir tarafı kalmamıştır. Bugün itibarıyla yolların ayrılması daha doğru olur. 

     
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe önünde kalan tek hedef olan Türkiye Kupası'nda da en az bir derbi oynayacağını düşünürsek o maçı ve kupayı Jesus ve Deus ile riske atamazsınız. Bu zamana kadar bu kulübe uygun bir oyun mantalitesi getirdiği için savunduğum Portekizli Hocanın iki maçta iki rakibinden 7 gol yiyerek kaybetmesi açıklanamaz."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Gürcan Bilgiç (Sabah): "Kibri, günahların arasındaki en kötüsü olarak yorumlarlar. Maç 11'e on bir oynanırken her şey Fenerbahçe için çok güzeldi. Maçı da kontrol ediyorlardı, skoru da ele geçirmişlerdi. Hem de hakemin Osayi'ye gösterdiği sarı kart ile maçı böyle bitirmeyeceğine dair işaretini vermesine rağmen... Fenerbahçe'nin gol kralı 11 metreden kaçırıp, muhtemelen koca bir sezonun üstünü çizdi. Ne de olsa gol kralı arkadaş… "Futbolda bu da var" diyecektir çevresi. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    "Hadi len" derim, satırların yazarı olarak. Maç öncesinde üçlü mü, dörtlü mü diye boşuna tartıştık. Aklı "kilitlenmiş" bir teknik direktör var orada. Dün akşamın hasarı büyük olur. Jesus tartışması da bitmiştir, gitsin istediği takıma. Oyuncularının ruhunu, hangi maçı nasıl yaşayacağını anlayamayan, kibir içinde karar veren o… Tribünde seyretti maçı, şimdi gençlerin önünü açsın."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    İbrahim Yıldız (Habertürk): "Koskocaman Fenerbahçe’nin düştüğü durum vahimdir. Başkan Ali Koç’u yanlış yönlendiren, yetersiz oyuncuların alınmasını sağlayanlar asıl suçludur. Kaybedilen yalnız 3 puan değil. Fenerbahçe bu sonuçla şampiyonluk adına çok şey kaybetti. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Bu sonuç, Sarı-Lacivertli camiayı sarstı. Hatta derinden üzdü. Taraftarın tepkisini anlayışla karşılamak gerekir. Kaliteli takım olmak için, kaliteli oyuncuların gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Şansal Büyüka (Milliyet): "Arda’yı atlamayalım, olağanüstü işler yaptı. Fenerbahçe on birine ilk yazılacak isim... Ama her pozisyonda dripling yapmak, çalım atmak zorunda değil... Hem enerjisini boşa harcıyor, hem de top kaybediyor. Çalım yapacaksa, hünerini gösterecekse, etkili alanlarda yapmalı... “Jesus sezon sonu gidecek mi?” diye tartışılıp duruyor. Bırakın gitsin, hayır gelmez. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçeli bazı dostlara son tavsiyem şu olsun: Bırakın artık TFF, MHK, hakemler, rakipler, medya diye sanal düşmanlar yaratmayı... Dönün kendinize bakın. Bu takımın neresinde kalite var? Bu takımda hangi futbol aklı var? Kendi yanlış ve eksiklerinizin faturasını başkalarına kesmeye devam ettikçe şampiyonluk için daha çok beklersiniz."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Ömer Üründül (Sabah): "Kendi sahanda oynuyorsun, arkanda büyük bir seyirci desteği, penaltı kaçsa da 1-0 öndesin ve rakip bir kişi eksik. Bu dakikadan sonra sezon başından beri başına büyük işler açan 3'lü defans uygulaması ve defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarma yanlışı, arka arkaya Beşiktaş'ın gollerini gündeme getirdi. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe'nin stoperleri rakibi değil birbirlerini marke ediyorlar. Fenerbahçe'de yapılan değişikliklerle takımın oyunu tamamen çok bilinmeyenli denkleme dönüştü ve sonunda 4 gollü bir mağlubiyet geldi. Ve sonuçta 10 kişilik takımdan galipken 4 gol yiyen bir Fenerbahçe. Bu maç Jesus'un iflas ettiğinin belgesidir."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    İlker Yağcıoğlu (Takvim): "Albert Einstein'in bir sözü var. 'Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp, farklı sonuç beklemek deliliktir' diye. Bugün bir manşet atacak olsaydım, 'Jorge Jesus'un iflası' derdim. Yardımcısıyla kulaklıkla haberleşiyor. Bazı şeyleri aklım almıyor. Üçlü savunmada bu ısrarı, kabul edilebilir değil."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Erman Toroğlu (Sabah): "Fenerbahçe için sezonun en kilit maçı… Yenerlerse yarışta iddia devam edecek. Beşiktaş için ise ikincilik şansı. 90 dakika boyunca maç önce Fenerbahçe'ye geldi. 1-0 öne geçtin, penaltı kazandın, penaltı ile beraber rakip 1 kişi eksildi. Atsan maç bitecek. Ama işte futbol öyle bir şey ki; işler hesap ettiğin gibi olmuyor. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen direnç göstermeye başladı. Sarı-lacivertliler bu direnci kıramadı. Bir de 'hücum edeyim' derken, yaptıkları inanılmaz defans hataları ile peş peşe golleri yediler. Halil Umut Meler, temaslı oyuna izin veren bir hakem tipi. Nitekim bu maçta da çok sayıda pozisyonu oynatmaya çalıştı ama Fenerbahçe'nin Arda ile kazandığı ilk penaltıda hatalı karar verdi. Jorge Jesus gidecek mi kalacak mı tartışmaları herhalde bu maçtan sonra biter, Jesus da gider!"
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    Ercan Güven (Milliyet): "Beşiktaş açısından ne kadar değerli, sıra dışı, özel bir zafer ise Fenerbahçe için o denli feci, tarihi, yıkıcı bir hezimettir dünkü derbi.  Yenilenin, hatta berabere kalanın aynı zamanda sezonu kaybedeceği bir derbi olunca endişe, korku baskın çıktı, maç futbolsuz başladı…
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

    O kadar acizdi Fenerbahçe savunması. Peki ne yaptı Jesus ile yardımcısı? Zaten sahada hiç olmayan Pedro’yu kenara aldı. Ardından klasik oyuncu değişiklikleri… Emre Mor, Zajc, Serdar Dursun ve İrfan Can maçın son çeyreğinde oyunu çevirecek!.. Geçiniz."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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