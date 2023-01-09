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Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının yazar yorumları...

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  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    KEMAL ASLAN : "Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'nin performansını konuşmuştuk, Fenerbahçe'nin sistemi artık açık vermeye başladı. Rakipler de oyununu ezberledi artık. Rakipleri sürprize iten bir oyun oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Nasıl sahaya çıkacağını bilmiyordu rakipler ama artık tam tersi oldu. Fenerbahçe'nin ne oynayacağı biliniyor artık."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    UĞUR MELEKE - (HÜRRİYET): Jesus dün sanki gömleğinin içinde Vitor Pereira’yı saklıyor gibiydi! Büyük maçlara beşli savunmayla çıkma stratejisi dün bir kez daha kaybetti. Devrede dörtlüye dönüş de oyunun kaderini değiştirmedi zira Jesus’un aynen Trabzon ve Antalya maçlarında olduğu gibi değişiklikleri yine geç kaldı. Dün Barış ilk 20 dakikada Gustavo’yu sahadan sildikten hemen sonra Jesus dörtlü savunmaya dönebilirdi. 70’lerde gelen o üçlü değişikliğin de en az 15 dakika önce yapılması gerekirdi.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    RIDVAN DİLMEN: "Fenerbahçeliler çok üzgündür. Ancak futbolun bir saygı tarafı var. Fenerbahçe'nin bundan ders çıkarması gerekiyor. Yönetimin, Jesus'a 'Ya hocam biz niye derbilerde üçlü oynuyoruz?' diye sorması lazım. Ayıp değil bu."
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    ERMAN TOROĞLU- (SABAH) Fenerbahçe taraftarının Altay'a tepkisini ben kabul etmiyorum. Kalecini daha beter bozarsın, hiç gerek yok. Bundan sonra da zaten Altay, F.Bahçe'de dikiş tutmaz.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    OKTAY DERELİOĞLU- (TAKVİM) Derin topların hemen hemen hepsinde Galatasaray pozisyon buldu. Jesus ilk yarıda buna çözüm bulamadı. İkinci yarıda savunma dörtlüye döndü ama bu da işe yaramadı. Jesus'un ekibi ilk yarıda pozisyon üretemedi. Birkaç tehlikeli sayılabilecek atak da Muslera'nın elinde kaldı. Galatasaray attıklarından daha fazla gol kaçırdı. Kalabalık savunmayla beklemek Galatasaray'ın işine yaradı. Dönen topların hepsini Sarı-Kırmızılılar topladı. Galatasaray son yılların en net galibiyetlerinden birini aldı. Bir de ofsayta biraz dikkat etse fark daha da açılabilirdi. 2-0'dan sonra film zaten koptu. Jesus bu maçta sınıfta kaldı. Galatasaray'ın önü açık gözüküyor.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    AHMET ÇAKAR - (SABAH) Galatasaray'ın sayılmayan iki golü var. Hepsinde de hakem haklıydı. Ve ardından Oliveira'nın golü geldi. Tüm Fenerbahçeliler belki de 'Saha ve seyirci avantajı ile maçı çeviririz' dediler ama devre bitti. Kimsenin beklemediği bir skor ve yine hiç kimsenin beklemediği etkisiz bir Fenerbahçe gördük.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    İLKER YAĞCIOĞLU - (TAKVİM) Jesus yine üçlü savunma ile başlayarak ilk 45 dakikada Galatasaray'a teslim oldu. Okan hocanın Fenerbahçe savunmasının arkasına oyuncularını koşturma taktiği başarılı oldu. Fenerbahçe orta sahası Arao ve Crespo ikilisine kalınca bu ikilinin kaybolduğunu ve çok etkisiz kaldığını söylemeliyim. Ferdi 2. yarıda biraz Joshua King dışında Fenerbahçe'de beklentileri karşılayan bir oyuncu yoktu. Açıkçası Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe'nin lige çok kötü bir dönüş yaptığını söyleyebiliriz.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    GÜRCAN BİLGİÇ - (FOTOMAÇ) Bir 45 dakikayı Galatasaray'ın ne yapacağını seyrederek geçirdi Jesus. Trabzon'da aynı analiz ile oyunu rakibe verip, liderliği kaybetti. Zirveyi kazanması gereken maçta da aklını – fikrini sahaya koymadı. Böyle bir maça ancak bu kadar kötü hazırlanılır. Ne tribün maçı yaşayabildi, ne de oyuncu grubu kazanacağını hissettirdi. Sezon başından beri överek konuştuğumuz tüm silahları bloke olmuştu ve Jesus'un ezber planları çözüm üretmedi. Makinanın tüm dişlileri acemi gibiydi dün Fenerbahçe'de. Uzun lig yolunda sert bir darbe aldılar. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Böyle travmaları atlatırsanız "büyük takım" olursunuz. 
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    ÖMER ÜRÜNDÜL- (SABAH) Bir teknik adamın bu kadar hata lüksü yok. Hele hele gol baştan itibaren geliyorum derken hiçbir oyuncu ve düzen değişikliğine gitmedi ilk devrede... Fenerbahçe için söylenecek olumlu bir şey bulamıyorum. Ben inandığım konularda her zaman iddialı eleştiriler yaparım. F.Bahçe 5 puan öndeyken ve kazandığı maçlardan sonra hep Jorge Jesus'u eleştirdim. Yine haklı çıktım!
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    ŞANSAL BÜYÜKA - (MİLLİYET) Galatasaray hücum ederken, Fenerbahçe savunmasının, kendi kalesini savunurken, Fenerbahçe golcülerinin ne kadar ağır olduğunu, aslında Fenerbahçe takımının ne kadar ağır oyunculardan kurulu bir takım olduğunu, bunun sonucu hiçbir büyük maçı kazanamadığını, dünya aleme gösterdi... Elbette bir çift lafı da İrfan Can hak ediyor... Zaten futbol oynamıyorsun... Bir de her büyük maçta Fenerbahçe’yi bir eksik bırakıyorsun... Bu kaçıncı... Hiç mi ders almazsın...
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    ERCAN GÜVEN - (MİLLİYET) Hayaller güzel gerçekler acıydı... Fenerbahçe her değişimden sonra olduğu gibi bastırırken Galatasaray’da oyuna giren Icardi’nin kontradan uzattığı topu Kerem, Fenerbahçe kalesine gönderdi ve Fenerbahçe liderlik hesapları yaptığı Kadıköy’de 2-0 mağlup duruma düştü.Bırakın skoru değiştirmeyi, Fenerbahçe’nin hamlelerinden İrfan Can maçın bitmesine az süre kala kırmızı kartla oyun dışı kalırken Valencia sarı kart gördü. Ardından savunma hatası ve Icardi kalitesi üst üste eklenerek Fenerbahçe kalesine üçüncü gol oldu. Artık hesap verme zamanı... Sezon planları açısından Fenerbahçe için “felaket” anlamına gelen derbiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak emin olun.
  • Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını yorumladı

    ALİ GÜLTİKEN - (SABAH) Jesus'un hem oyun tercihi hem çıkardığı ilk 11 ve sonrasında devam eden oyunda eksik kalan değişikliklerinin yanı sıra bunlardaki yetersizliği bu kritik derbinin Fenerbahçe adına da ağır faturası oldu.

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