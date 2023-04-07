"JESUS'TAN HESAP SORDULAR"

"BUNDAN SONRA 3'LÜ OYNAMAZ"

Oktay Derelioğlu - Takvim: "Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Uzun süre sonra kulüp bir kupayı müzesine götürmeye yakın gibi duruyor. Serdar Dursun birçok isim tarafından eleştirilse de oyunun birçok bölümünde etkili olabilen bir isim. Set oyunlarında pivot özellikleriyle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabiliyor. Jesus, Joao Pedro'ya verdiği fırsatları Serdar Dursun'a verseydi Fenerbahçe daha çok gol atabilir ve puan kazanabilirdi. Zaman zaman kopuk da oynasa Fenerbahçe maçı kazanmayı başardı. Ayrıca Jesus'un bundan sonraki maçlarda üçlü savunmayı da kullanmayacağını düşünüyorum."