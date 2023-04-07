"JESUS'TAN HESAP SORDULAR"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!

    "JESUS'TAN HESAP SORDULAR"

    Uğur Meleke- Hürriyet: "Dünya Kupası öncesi "ideal 11’i yok, ideal 25’i var" diye övdüğümüz Jesus, turnuva sonrası 13-14 oyuncuyla almaya kalktı tüm yolu. Birçok oyuncu paslandı kulübede.
  • Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!

    Dün Kayserispor karşısında bu paslananlardan üçü, Alioski, Emre Mor ve Serdar Dursun başroldelerdi. Alioski’yle Serdar Dursun arzuları, çabaları, zaman zaman da kaliteleriyle Avrupa listesinde yer almamanın hesabını sordular adeta! Alioski-Serdar Dursun dışında dünün bir başka gözü parlayan ismi de hareketliliğiyle her hücumun içinde yer alan Emre Mor’du. Emre bir golde Valencia’yı, birinde de Serdar’ı istasyon olarak kullanarak kolektif işlerde de geliştiğinin sinyalini verdi bir bakıma."
  • Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!

    "AĞIZLARI İLE KUŞ TUTMALILAR"

    Engin Verel - Akşam: "Bazı oyunculara karşı alınan tavır gelecek adına endişe verici. Bu isimlerin Fenerbahçe taraftarının gönlünü alması için bundan sonra 'ağzıyla kuş kapma' derecesinde iyi işler yapması lazım. Yoksa elmaya kurt girmiş, işaretler sıkıntılı.

    Bu tabloda gelen yarı final, Fenerbahçe'ye belki de kupanın yolunu ardına kadar açtı ancak tribünlerle takım arasında dolaşan kara bulutlar kolay kolay dağılacak gibi durmuyor."
  • Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!

    "KADIKÖY'DE HESAP GECESİ"

    Gürcan Bilgiç - Sabah: "Emre Mor'un gollerinden sonra gelen "Yönetim istifa" tezahüratları ile öfkesi dinmemiş, maç seyretmeye değil duygularını açıklamaya gelenlerin "hesap gecesi" çıktı karşımıza. Bütün gün mesajlar, twitler kombinesini devretmek isteyenlerle doluydu. Fenerbahçe taraftarı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu ve bunun acısını kimden çıkaracağını şaşırmıştı.
  • Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!

    Arao'nun "Jesus Brezilya'ya çok uygun" dediği için topla buluştuğunda protesto edildi. Ne deseydi? Mesela Icardi'ye Okun Buruk'u sorsalar, "Roma'yı şampiyonluğa oynatır" dese, hain mi olacaktı? Ama dedik ya, tribünler maçın değil içini soğutmanın peşinde."
  • Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!

    "BUNDAN SONRA 3'LÜ OYNAMAZ"

    Oktay Derelioğlu - Takvim: "Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Uzun süre sonra kulüp bir kupayı müzesine götürmeye yakın gibi duruyor. Serdar Dursun birçok isim tarafından eleştirilse de oyunun birçok bölümünde etkili olabilen bir isim. Set oyunlarında pivot özellikleriyle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabiliyor. Jesus, Joao Pedro'ya verdiği fırsatları Serdar Dursun'a verseydi Fenerbahçe daha çok gol atabilir ve puan kazanabilirdi. Zaman zaman kopuk da oynasa Fenerbahçe maçı kazanmayı başardı. Ayrıca Jesus'un bundan sonraki maçlarda üçlü savunmayı da kullanmayacağını düşünüyorum."
  • Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumladı!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.