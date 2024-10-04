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        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Twente mücadelesini değerlendirdi

        Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Twente ile berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:40
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        "MAÇIN KIRILMA ANI"

        UĞUR MELEKE: "Maçın kırılma anıysa 62’deki Maximin-Dzeko hamlesiydi. 1 saat boyunca hayalet gibi sahada dolaşan Nesyri’nin çıkışı, iki asın girişiyle oyun dengelendi. Amrabat’ın olağanüstü asisti ve Tadic klasıyla 1 puan da kotarıldı o süreçte." [Hürriyet]

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        "KADIKÖY'E GELEMEZDİ!"

        GÜRCAN BİLGİÇ: "En-Nesyri rakip kaleden bu kadar uzak oynarken, "oyun kurucu" olmak zorundaydı. Bilmediği-beceremediği noktada kaldı. Sırtı dönük, stoper ile didişmekte, gelişmesi şart. Maçın hakemi Türkiye'de olsa Kadıköy'e gelemezdi. Bu kadar açık… Mourinho'nun takımını yenmek için ekstra hırsla oynayan Twente'nin hafta sonu maçına dikkat. Amrabat ortaklığındaki Fenerbahçe defansı için "helal olsun" diyorum. Sonuç; kaybedilmemesi gereken maçtı, kaybedilmedi…" [Sabah]

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        "FENERBAHÇE 1 PUANA ÜZÜLMELİ"

        İBRAHİM YILDIZ: Maçın hakemi kötü bir yönetim gösterdi. Bir çok faulü vermedi. Fazla sarı kart gösterdi. Mourinho yaptığı değişikliklerle takımın fizik gücünü arttırdı. Zaman zaman rakip ceza alanına girdiler. Ancak, son vuruşlar ve pas hataları istenilen golü getirmedi. Fenerbahçeli oyuncuların şut cimriliği dikkat çekti. Uygun pozisyonda şut atmayı düşünmediler. Son anlar da ev sahibi takım oyundan düştü. Fenerbahçe beklenilenin aksine daha diriydi. Son ana kadar golü düşündüler. Fenerbahçe’nin Hollanda deplasmanında sergilediği oyun Türkiye’deki performansla değerlendirildiğinde daha iyiydi. Başa baş bir oyun çıkardılar. Kaleci Livakovic, stoper Becao ve Amrabat performansları ile büyük beğeni aldılar. [Habertürk]

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        "ÇOK ÖNEMLİ BİR PUAN KAZANILDI"

        ÖMER ÜRÜNDÜL: "Sonuçta da çok önemli bir puan kazanıldı. Bu puandaki bana göre birinci katkı kaleci Livakovic'indi. Geri dörtü iyi mücadele etti. Amrabat tam hazır olmasa da gerçekten çok usta ve soğukkanlı bir oyuncu. Szymanski istekliydi ama dağınıklığını gideremiyor. Avrupa kulvarında 4 takımımız sık sık gündeme getirdiğim konuyu belgeledi; en vasat veya vasat altı Avrupa takımlarının tümü fizik kondisyon olarak bizden çok daha üstünler." [Sabah]

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        "BANA GÖRE BAŞARI DEĞİL"

        ENGİN VEREL: "Twente deplasmanından alınan 1 puan başarı olarak gösterilebilir ama bana göre değil. Fenerbahçe Avrupa'da başarı istiyorsa, Mourinho'nun dediği gibi hedefi kupaysa bu maçlarda rakiplerine niyetini futboluyla göstermeli. İki maçtır böyle bir tablodan söz etmemiz mümkün değil. Ama inanıyorum ki ilerleyen zamanda takım toparlanacak ve futbolunun çok daha üzerine çıkacak. Umarım o seviyeye çıkana kadar iş işten geçmez. Son sözüm de ligdeki rekabet yüzünden birbirini yiyen yöneticilere." [Akşam]

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