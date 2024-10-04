Spor yazarları Fenerbahçe'nin Twente mücadelesini değerlendirdi

"ÇOK ÖNEMLİ BİR PUAN KAZANILDI"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Sonuçta da çok önemli bir puan kazanıldı. Bu puandaki bana göre birinci katkı kaleci Livakovic'indi. Geri dörtü iyi mücadele etti. Amrabat tam hazır olmasa da gerçekten çok usta ve soğukkanlı bir oyuncu. Szymanski istekliydi ama dağınıklığını gideremiyor. Avrupa kulvarında 4 takımımız sık sık gündeme getirdiğim konuyu belgeledi; en vasat veya vasat altı Avrupa takımlarının tümü fizik kondisyon olarak bizden çok daha üstünler." [Sabah]