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Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. İki futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kayserispor mücadelesini değerlendirdi... Habertürk Giriş: 21.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:12 facebook

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"EN BÜYÜK EKSİKLİK FRED" UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Trnava’yı büyük oyun farkıyla yendiler, oyuncu farkıyla değil. Ancak dün Kayseri’ye karşı kurdukları üstünlük, oyuncu farkıydı daha çok. Özellikle Fred’in zekası ve Cengiz’in keskinliğiyle kazandı dün Kayseri’de. Fred bence Süper Lig’in üzerinde kalitede bir adam ve onun derbide yokluğu şüphesiz ki büyük bir eksiklik sarı-lacivertliler için. Galatasaray için Torreira neyse, Fenerbahçe için de Fred o anlama geliyor artık."

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"ÖYLE BİR OYUNCU FRED" UZAY GÖKERMAN/MİLLİYET: "Fred dünkü maçın hemen tüm gollerinin içinde olan 8 numaranın hakkını veren bir oyuncu. 3 kilit pas attı! Çilingir yakıştırmasının tam karşılığı bu olsa gerekir. Hani az önce Mert Hakan’ın yokluğu hissedildi mi diye sormuştum ya Fred’in yokluğunu saha içinde arkadaşları, dışında da tüm Fenerbahçeliler derinden yaşıyorlar. Öyle bir oyuncu Fred!"