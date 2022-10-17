Spor yazarlarından Beşiktaş maçında Trabzonspor yorumları...

"İSTANBUL'DA KAYBETMEMEK ÖNEMLİ"

REHA KAPSAL: Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın seyircisiyle yarattığı atmosferde oyuna iyi başladı. Golden sonra atmosfer kırıldı ve oyunu lehine çevirdi. Kontrollü oyuna çevireyim derken daha fazla yatay ve geriye oynadı. Yarı alanında Beşiktaş'ı bekleyerek kalesinin önünde yaptığı derinlemesine savunmayla rakibini de kendi ceza sahasına davet etmiş oldu. Hücumda hareketlilik, boş alan yaratma, savunma arkası koşu denemelilerdi. Böyle maçlarda skoru korumaya oynamamalı. 58'de Bardhi üçüncü golü atsaydı, kırılma anını kendi lehine çevirirdi. Maçı da kazanabilirdi. Yapılan ilk iki değişiklik yanlıştı. Esas değişmesi gereken orta sahaydı. Monaco maçını kazandıran orta saha yerine rakibin çok çabuk geçtiği Bakasetas, Hamsik ve Gbamin üçlüsüne hamleler olmalıydı. Çünkü oyunun makine dairesi olan orta sahayı savunma ve ofansif anlamda elinde tutamamanın maç boyunca sıkıntısını yaşadılar. Buna rağmen 1 puanla dönmek ve büyük maçlarda Avcı'nın İstanbul'da kaybetmemesi önemliydi. (FOTOMAÇ)