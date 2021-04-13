Emre Belözoğlu'nun ilk geldiği maça göre bu kısa zamanda tabii her şey dört dörtlük diyemeyiz. Oyun içinde gelgitler yaşanmasına dengesizlikler olmasına rağmen kazanma arzuları ve de saha içi skora ve oyuna isyan eden görüntüsü ile enerjisi yüksek bir takım görüntüsü ortaya koydular. Bence yaşadığımız hayat gibi futbolun da birbirini tamamlayan başarı ve hedefe gitmek için çok ayrıntısı ve gizemi var. 'Sonsuz kere ... matruşka.' Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak çıktığı bu yolculukta her zaman bu ayrıntılara, detaylara ve derinlik katacak oyun gelişimi ivme farklılığı için daha fazla da kafayı yormalı, yoracağından da şüphem yok.