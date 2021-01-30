"Şu işi sezon başı bitirseniz de, her sezonun ilk yarılarında bu kadar sıkıntı yaşamasanız kötü mü olur? Elbette Muslera... 'Temiz yüzlü, ahtapot kollu adam' ne büyük kaleci... İlk yarıda uzayarak çıkarttığı iki Maxim şutu büyük olasılıkla maçın gidişini ve sonucunu değiştirdi. Eee, 'tutanın' bu kadar kalite, 'atanın' böylesine çabuk olursa, çok iyi oynamana da gerek kalmıyor. Kazanıp geliyorsun. Tıpkı Gaziantep deplasmanında olduğu gibi... "