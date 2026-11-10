Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
Beşiktaş, deplasmandaki 11 puanlık kayba rağmen ligde ilk 11 maçlar itibarıyla son 10 yılda en fazla puanı bu sezon topladı. 22 puan alan Beşiktaş, 2017-2018 ve 2024-25 sezonlarında aynı süreçte 21 puan elde etmişti.
Beşiktaş, Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni yenerek milli araya moralli girdi.
Siyah-beyazlılar puanını 22 yaparken evinde de 6. Maçında 6. Galibiyetini aldı.
Beşiktaş ilk 11 maçlar itibarıyla geçtiğimiz sezonlardan daha fazla puan toplamış oldu. Vincenzo Italiano’nun öğrencileri deplasmanda bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 11 puan kaybetse de evinde kayıpsız gitti.
Bu sezon çıktığı 11 maçtan 22 puan elde eden Beşiktaş, geçen sezon aynı süreçte 17 puan alabilmişti. Siyah-beyazlılar, topladığı puan ve elde ettiği averaj ile son 10 sezonun en iyi tablosunu ortaya koydu. Siyah-beyazlıların şimdi en önemli hedefi Konyaspor deplasmanından kayıpsız dönerek ardından evinde ağırlayacağı Galatasaray’ı mağlup edip zirveyle farkı azaltmak.
İŞTE O TABLO:
2026-26: 22 puan, 23 gol, 12 yenilen, 11 averaj
2025-26: 17 puan, 18 gol, 15 yenilen, 3 averaj
2024-25: 21 puan, 19 gol, 10 yenilen, 9 averaj
2023-24: 19 puan, 17 gol, 14 yenilen, 3 averaj
2022-23: 19 puan, 20 gol, 14 yenilen, 6 averaj
2021-22: 20 puan, 20 gol, 13 yenilen, 7 averaj
2020-21: 19 puan, 21 gol, 19 yenilen, 2 averaj
2019-20: 18 puan, 14 gol, 13 yenilen, 1 averaj
2018-19: 18 puan, 19 gol, 14 yenilen, 5 averaj
2017-18: 21 puan, 19 gol, 12 yenilen, 7 averaj