Beşiktaş, Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni yenerek milli araya moralli girdi.

Siyah-beyazlılar puanını 22 yaparken evinde de 6. Maçında 6. Galibiyetini aldı.

Beşiktaş ilk 11 maçlar itibarıyla geçtiğimiz sezonlardan daha fazla puan toplamış oldu. Vincenzo Italiano’nun öğrencileri deplasmanda bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 11 puan kaybetse de evinde kayıpsız gitti.

Bu sezon çıktığı 11 maçtan 22 puan elde eden Beşiktaş, geçen sezon aynı süreçte 17 puan alabilmişti. Siyah-beyazlılar, topladığı puan ve elde ettiği averaj ile son 10 sezonun en iyi tablosunu ortaya koydu. Siyah-beyazlıların şimdi en önemli hedefi Konyaspor deplasmanından kayıpsız dönerek ardından evinde ağırlayacağı Galatasaray’ı mağlup edip zirveyle farkı azaltmak.

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İŞTE O TABLO:

2026-26: 22 puan, 23 gol, 12 yenilen, 11 averaj

2025-26: 17 puan, 18 gol, 15 yenilen, 3 averaj

2024-25: 21 puan, 19 gol, 10 yenilen, 9 averaj

2023-24: 19 puan, 17 gol, 14 yenilen, 3 averaj

2022-23: 19 puan, 20 gol, 14 yenilen, 6 averaj

2021-22: 20 puan, 20 gol, 13 yenilen, 7 averaj

2020-21: 19 puan, 21 gol, 19 yenilen, 2 averaj

2019-20: 18 puan, 14 gol, 13 yenilen, 1 averaj

2018-19: 18 puan, 19 gol, 14 yenilen, 5 averaj

2017-18: 21 puan, 19 gol, 12 yenilen, 7 averaj