Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!

        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!

        Beşiktaş, deplasmandaki 11 puanlık kayba rağmen ligde ilk 11 maçlar itibarıyla son 10 yılda en fazla puanı bu sezon topladı. 22 puan alan Beşiktaş, 2017-2018 ve 2024-25 sezonlarında aynı süreçte 21 puan elde etmişti.

        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!

        Beşiktaş, Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni yenerek milli araya moralli girdi.

        Siyah-beyazlılar puanını 22 yaparken evinde de 6. Maçında 6. Galibiyetini aldı.

        Beşiktaş ilk 11 maçlar itibarıyla geçtiğimiz sezonlardan daha fazla puan toplamış oldu. Vincenzo Italiano’nun öğrencileri deplasmanda bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 11 puan kaybetse de evinde kayıpsız gitti.

        Bu sezon çıktığı 11 maçtan 22 puan elde eden Beşiktaş, geçen sezon aynı süreçte 17 puan alabilmişti. Siyah-beyazlılar, topladığı puan ve elde ettiği averaj ile son 10 sezonun en iyi tablosunu ortaya koydu. Siyah-beyazlıların şimdi en önemli hedefi Konyaspor deplasmanından kayıpsız dönerek ardından evinde ağırlayacağı Galatasaray’ı mağlup edip zirveyle farkı azaltmak.

        REKLAM

        İŞTE O TABLO:

        2026-26: 22 puan, 23 gol, 12 yenilen, 11 averaj

        2025-26: 17 puan, 18 gol, 15 yenilen, 3 averaj

        2024-25: 21 puan, 19 gol, 10 yenilen, 9 averaj

        2023-24: 19 puan, 17 gol, 14 yenilen, 3 averaj

        2022-23: 19 puan, 20 gol, 14 yenilen, 6 averaj

        2021-22: 20 puan, 20 gol, 13 yenilen, 7 averaj

        2020-21: 19 puan, 21 gol, 19 yenilen, 2 averaj

        2019-20: 18 puan, 14 gol, 13 yenilen, 1 averaj

        2018-19: 18 puan, 19 gol, 14 yenilen, 5 averaj

        2017-18: 21 puan, 19 gol, 12 yenilen, 7 averaj

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de sanayi tesisinde patlama

        İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        #beşiktaş
        #gençlerbirliği
        #Vincenzo Italiano
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak