Bodrum FK: 1 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Ümraniyespor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 18'e, 88. dakikada Berat Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Ümraniyespor ise 14'e çıkardı.
Giriş: 01 Kasım 2026 - 21:02 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü 6'da Berat Yılmaz atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 28. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Berat Yılmaz, 88. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonuçla beraber 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Bodrum FK, haftayı 18 puanla tamamladı. Ümraniyespor ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Boluspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Kayserispor'u ağırlayacak.
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