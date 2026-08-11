Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş heyecanı için geri sayım başladı. İlk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Avusturya'da avantajını koruyarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde özellikle Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i, maçın yayın bilgileri ve tur ihtimalleri merak ediliyor. Peki Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Sturm Graz - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...