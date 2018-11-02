Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri

5 yıl sonra galibiyet | 4 Ocak 1914 tarihinde Union Club sahasında yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece ezeli rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.
Yarıda kalan derbi... | Ezeli rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları maç çıkan büyük bir kavga nedeniyle yarıda kaldı. Taksim Stadı'nda; iki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar iyice büyüdü. 17 futbolcu uzun süreli cezalandırıldı.
Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1 | Maçı anlatan Ercan Taner'in 'Ara pası Atkinson' sözleriyle futbolseverlerin hafızasına kazınan derbide, ilk yarım saatte hat-trick yapan Atkinson, Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetinde başrolü üstlendi. Maçın ardından Ali Şen, Atkinson'a Mercedes hediye etti.
8 Eylül 1996 | Galatasaray-Fenerbahçe: 0-4 | Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında çıktığı ilk Fenerbahçe derbisinde Boliç, 2 kez fileleri havalandırdı. Ali Sami Yen'de Saffet ve Okocha, skora katkı sağlayan oyuncular oldu.
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0 | 26 Aralık 1982... Bu maç atılan golüyle değil de verilmeyen penaltısıyla hatırlanır. Selçuk'un golüyle önde olan Fenerbahçe'ydi.. Ceza sahasında Hosiç'in, Onur tarafından yere düşürülmesine herkes "penaltı" demişti.
Hakem Cumhur Demir hariç. Maç bitti, hakeme koşuşturanlar, öfkelenenler oldu. Akıllardaysa Raşit'in, Bülent'in, kaptan Fatih'in, en çok da iki Yugoslav Hosiç ve Seydiç'in üzüntü ve sinirden katıla katıla ağlamaları kaldı.
Fener kongreye Cim-Bom şampiyonluğa... | Fenerbahçe-Galatasaray: 1-4 | 11 Nisan 1993'te Galatasaray’a şampiyonluk kapısını açan, Fenerbahçe’yi olağanüstü kongreye götüren bir derbi...
1992-93 sezonunun final haftaları oynanırken ezeli rakiplerin Kadıköy’deki randevusunda, Cimbom uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe’yi Tugay’ın 2, Hakan Şükür ve Gütshow’un golleriyle 4-1 yenerken Fenerbahçe başkanı Metin Aşık bu maçtan sonra yerini Güven Sazak’a bırakmak zorunda kalıyor.
Galatasaray-Fenerbahçe: 3-4 | 3 Mayıs 1989 Türk futbolunun unutulmaz maçlarından birine sahne olmuştur. Tarihe geçen Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçında Galatasaray ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
İkinci yarı işi şova döken sarı kırmızılılar, rehavetin faturasını ağır ödedi. Aykut ve Hasan Vezir’in 3 golü sonrası Fenerbahçe mucizeyi gerçekleştirdi ve 4-3 galip geldi.
Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0 | 12 Mart 1997 | 3 gol Hakan Şükür’den kupa Süleyman Demirel’den... 1996 yılının Cumhurbaşkanlığı Kupası için Galatasaray ile Fenerbahçe 1 yıl gecikmeli olarak karşı karşıya. Maça damga vuran isim yaptığı hat-trickle Hakan Şükür oluyor, en büyük kupayı Cimbom'a getiriyor.
Şampiyonluk maçı Cim-Bom’un... | Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 2008 | Shabani Nonda hayat onda... 2008 yılının şampiyonunu belirleyecek maçta bitime 2 hafta zıt kardeşler Ali Sami Yen’de karşı karşıya.
Puan puana girilen maçta Galatasaraylı Nonda, Volkan’ı hatasını affetmiyor, sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar sezon sonu şampiyonluğa uzanıyor.
Selçuk Şahin ve kaleci Leo Franco... Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1 | 28 Mart 2010 | Futbol açısından oldukça kısır geçen mücadeleye Selçuk Şahin ve kaleci Leo Franco damgasını vurdu.
Selçuk, 40 metreden şutunda bulduğu golle takımına 3 puan kazandırırken, büyük bir hata yapan Arjantinli file bekçisinin gönderilmesini sağladı.
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0 | 12 Nisan 2009 | Son dakikalarda Lugano'nun Emre Aşık'a kafa atmasıyla ortalık bir anda karıştı.
İyi arkadaş olan Semih ve Arda arasında da yumruklar konuştu. Galatasaray'dan Arda ve Emre Aşık, Fenerbahçe'den Lugano ve Semih, kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.
Duymuyorum... Fenerbahçe-Galatasaray: 2-1 | 3 Aralık 2006 | Sahaya atılan yabancı maddelerden biri Galatasaray Teknik Direktörü Eric Gerets'in kafasına isabet etti.
Mondragon'un yanında patlayan ses bombası ve Kolombiyalı kalecinin 'duymuyorum' şeklindeki açıklaması, bir kez daha futbolun önüne olayların geçmesini sağladı.
Arena’daki ilk derbi Fener’in... Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2 | Galatasaray yeni stadı Türk Telekom Arena’daki ilk maç. Tarihi Ali Sami Yen stadına elveda diyip yeni sahasına geçen Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’yle ilk kez Arena’da karşılaşıyor.
Eski Fenerbahçeli Kazım’ın golüyle sarı-kırmızıllar 1-0 öne geçse de önce Semih ve sonrada Alex’in uzun yıllar unutulmayacak kafa golü geliyor ve Sarı-Kanaryalar tarihi derbiden 2-1’lik galibiyetle ayrılıyor.
4 kırmızı kart ve son dakika golü... Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1 | 27 Şubat 2008 | Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, 0-0'ın rövanşında 9 kişi kalan Fenerbahçe'yi son dakikada Ümit Karan'ın golüyle 2-1 yendi.
Lugano ve Gökhan Gönül'e gösterilen kartlar tartışmaları beraberinde getirirken, son dakikada Volkan'ın Lincoln'ü kovalaması akıllarda kaldı.
Sami Yen’de Fener alayı... Galatasaray-Fenerbahçe: 0-4 | 9 Eylül 1996 | Fenerbahçe’den hem de Ali Sami Yen’de tarihi bir derbi zaferi...
1996-97 sezonunun 4.hafta maçında Sarı-Kanaryalar, Galatasaray’ı Saffet Sancaklı, Jay Jay Okocha ve Boliç’in 2 golüyle 4-0 yenerek tarihi bir zafer kazanırken, bu maçtan sadece 1 gün önce Fenerbahçe’ye transfer olan Saffet eski takımı karşısına çıkıp golünü atıyor.
Cim-Bom 7 kişi kaldı... Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0 | 16 Şubat 2002 | 4 kırmızı kart, Rapaiç’in süper golü, Mondragon’un inanılmaz kurtarışı ve unutulmaz bir derbi...
2002’nin Şubat ayında oynanan maçta Rapaiç süper golü Fenerbahçe’ye maçı kazandırırken golün hemen ardından kullandığı frikiği Mondragon doksandan alıyor. İkinci yarıda hakem Ali Aydın, tam 4 Galatasaraylı oyuncuya kırmızı kart gösterince ortalık karışıyor.
35 pas ve gol... Fenerbahçe-Galatasaray: 4-0 | 22 Nisan 2006 | Fenerbahçe’den bir Kadıköy klasiği... 2006 yılının mayıs ayında ezeli rakiplerin Şükrü Saracoğlu'ndaki randevusunda Fenerbahçe, Galatasaray’ı süpürüp maçı 4-0 kazanırken son golden önce yapılan 35 pas tarihe geçiyor.
Durum 4-0'ken Anelka’nın direkten dönen topundan önce yaptığı o müthiş çalımlar ise hala hafızalarda tazeliğini koruyor.
Galatasaray-Fenerbahçe: 4-4 | 2001 yılında kupa yarı finalinde iki ezeli rakipten futbol resitali... Kadıköy’de oynanan kupa maçında normal süre 4-4 biterken, Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kaçırsa da penaltı atışları sonunda 7-6’yla güle taraf oluyor.
Bu maçın en unutulmaz anları ise Galatasaray’ın penaltı kriziyle, Fenerbahçe teknik direktörü Mustafa Denizli'ye taktik vermeye çalışan polis oluyor.
Sulu derbi... Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2 | 19 Mayıs 2007... Sırada bol sulu bir derbi var... 100. yılında bu maçtan 1 maç önce şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe acaba Ali sami Yen’de alkışlanacak mı spekülasyonları yapılırken sahaya 90 dakika boyunca yabancı madde yağıyor.
Bir ara tatil edilme noktasına kadar gelen maçı Sarı-lacivertliler iki stoperi Edu ve Lugano’nun golleriyle 2-1 kazanmayı başarıyor.
Volkan-Melo gerginliği... Fenerbahçe-Galatasaray: 3-2 | 25 Ağustos 2014 | Süper Kupa'da karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin mücadelesinde Melo ve Volkan arasında büyük gerginlik yaşandı.
Melo'nun penaltıyı kaçırmasının ardından Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Galatasaraylı oyuncunun üzerine atladı. İki oyuncu tartışma sonucu sarı kartla cezalandırıldı. Volkan, Melo için, "Belediye sokak köpeklerini zehirlesin, yoksa bu iş bana kalacak" dedi, 3 maç ceza aldı.
Johnson’un tarihi frikiği... Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1 26 Mart 2000 | Futbolun sürprizler oyunu olduğunu, topun yuvarlak olduğunu, derbinin favorisi olmaz gerçeğini kanıtlayan mucivezi bir maç.
2000 yılının başlarında Galatasaray emin adımlarla UEFA şampiyonluğuna ilerlerken Fenerbahçe sezon bir an önce bitsin diye dua ediyor. Sami Yen'deki derbi maçta çoğu otorite Cimbom’dan fark beklerken Sarı-Kanaryalar 83. dakikada Johnson’ın attığı frikik golüyle tarihi bir zafer kazanıyor.
Ulubatlı Souness... Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1 | 24 Nisan 1996 | Uzun yıllar unutulmayan, tezarühatlara ve tişörtlere malzeme olan bir maç... Türkiye Kupası finalinde ilk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanşın 90 dakikasını Aykut’un golüyle önde tamamlayınca uzatmalara gidiliyor.
116. dakikada Galli Saunders sahneye çıkıp kupayı Cimboma getiren golü atınca, maç sonu da İskoç teknik adam Souness, sarı-kırmızı bayrağı sahanın ortasına dikince derbi tarihinin en unutulmaz maçlarından biri yaşanıyor.
Melo - Emre... Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 | 6 Nisan 2014... O dönem zor geçiren Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi Sneijder'ın attığı golle 1-0 yeniyor ancak maçın önüne Emre Belözoğlu ile Melo arasında yaşananlar damga vuruyor.
Dakikalar 40’ı gösterirken Emre, Melo’ya çift dalıp ikinci sarıdan atılıyor. Emre’yi sinirlendiren karttan çok Melo’nun davranışları oluyor... Pitbull, hem tribünlere hem rakibine dönüp dilini çıkartarak, kartı kutluyor.
Daha sonra da Emre’ye “Dışarı” der gibi bir işaret yapıyor... Bir süre Melo’yu izleyen Emre, “Dışarda görüşeceğiz” diyerek Melo’nun üzerine yürüyor.
Kupa finalinde tarihi fark... Galatasaray-Fenerbahçe: 5-1 | 11 Mayıs 2005 | 2005 yılının kupa finalinde 5 golle gelen muhteşem bir zafer... Fenerbahçe 22 yıllık kupa özlemine son vermek isterken ezeli rakibi Galatasaray’dan tarihi bir fark yiyeceğine tahmin etmiyordu...
Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 5-1 kazanarak 100. yılında Türkiye Kupası mutluluğu yaşayan sarı-kırmızılılar aynı zamanda taraftarlarına unutulmaz bir derbi zaferi hediye ediyordu.
12 Mayıs 2013 | Kadıköy kanunu değişmiyor... Fenerbahçe Galatasaray'ı Webo'nun attığı gollerle 2-1 yendi ancak bu maçta daha çok konuşulan Sabri ile Volkan oluyor.
Kaleci Volkan ile Sabri Sarıoğlu arasındaki gerginlik nedeniyle saha bir anda karışıyor. Volkan göğsüyle rakibini iterken, Sabri de karşılık veriyor... Bu sırada Sabri rakibinin boğazına yapışırken, itiş kakış arasında Volkan daha sert şekilde karşılık veriyor...
Çakır’ın kırmızı kartı göstermesinin ardından Volkan, Sabri’den özür dilemek için elini omuzuna atıyor... Bu sırada Sabri sinirlenip Volkan’ın ensesinden sert şekilde sıkıyor.
Karanlıkta kupa... Galatasaray, 2011-2012 sezonu sonunda elde ettği şampiyonluk kupasını yaşanan büyük krize rağmen Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kaldırıyor...
Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, kupasını saha içerisinde karanlıkta düzenlenen törende alıyor. Kadıköy karışıyor, Cimbom şampiyonluk turuna çıkıyor...
6 Kasım’da 6-0... Fenerbahçe-Galatasaray: 6-0 | 6 Kasım 2002... Geldik zirveye, listenin en tepesine... 6 Kasım 2002 tarihinde iki takım sahaya çıkarken hiç kimse tarihi bir sonuca tanıklık edeceğinin farkında değildi...
Ancak Tuncay, Ortega, Serhat 2, Ceyhun ve Ümit Özat’ın golleri tabelaya Fenerbaçe 6 Galatasaray 0 yazdırınca modern zamanların en farklı derbi zaferi gerçekleşiyor...
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