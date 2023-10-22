Fenerbahçe'den seriye devam

Fenerbahçe, ligde yenilgisi olmayan Hatayspor’u farklı yendi.

Atılan 6 gol, güzel oyun, heyecanı yüksek maç izleyenlere doyurucu bir futbol akşamı yaşattı.

Sezona iyi başlayan, bugüne dek oynadığı 17 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Lacivertliler rekora gidiyor.

İsmail Kartal’ın kurduğu kadro, oynattığı oyun ve aldığı sonuçlar taraftarını fazlasıyla mutlu ediyor.

Her maç stadı dolduran Sarı-Lacivertliler, sahadaki coşkuya ortak olurken, gösterdikleri performans ile oyunculardan geri kalmıyorlar.

Elbette takımlar arasında hem ekonomik hem de kadro derinliği anlamında büyük fark var. Bu sezona bakıldığında Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerine oranla çok öndeler.

Kaliteli isimlerden oluşturdukları takımları yalnız lig şampiyonluğu değil, Avrupa’da da başarı hedefliyor.

Fotoğrafa büyüteçle bakmaya gerek yok. Çıplak gözle de görüldüğü gibi her şey net ortada.

Tüm bunlar bir yana; Fenerbahçe’nin oynadığı oyun Süper Lig’in çok üzerinde.

Rakip kim olursa olsun, kendi felsefesini sahaya yansıtmak için tüm gücünü kullanıyor.

Öncelikle, fizik olarak hazırlar. Bunu ikili mücadelelerde son ana kadar oyunu bırakmayışlarında görüyoruz.

Belli ki iyi antrenman yapılıyor. Bunun dışında, kazanma alışkanlığı kazandıkları için psikolojik rahatlık ve bunun yanı sıra özgüvenleri yerinde.

Kaliteli ve bireysel özellikleri olan oyuncuları da bu senaryonun içine kattığımızda performansı yüksek, enerjik bir ekip ortaya çıkmış oluyor.

Ayrıca, oyunun kurgusu, taktiği ve stratejisindeki akıl da amacı elde etmeye yetiyor.

Bu noktada en önemli pay da doğal olarak İsmail Kartal’ın…

Karşılaşmaya hızlı başlayan, rakibine yaptığı ön baskı ile üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe ilk 45 dakikada harika bir oyunla 3 gol attı.

Hatayspor kalecisi Erce’nin kurtardığı 2 net pozisyonu da varsayarsak sonuç daha farklı olabilirdi.

Bu yarıda Hatayspor tek şut dahi atamadığı gibi atak şansı da bulamadı.

İkinci yarı daha farklı bir oyun izledik. Hatayspor, oyunu öne aldı. Pozisyonlar da buldu. Livakovic’in iki kurtarışı vardı. İki de gol buldular.

Hatayspor’un oyuna ortak olma anlarının nedeni, Sarı-Lacivertli oyuncuların 3-0’lık skorun rehavetine kapılmalarıydı.

Şurası bir gerçek ki, Fenerbahçe yoğun baskıyı güçlü ayakları ile iyi yapıyor. Atak devamlılığı ve hızlı oyun skor almalarına yetiyor.

Orta sahada oynayan çok iyi bir üçlü var. İsmail, Fred ve Szymanski modern orta saha performansı sergiliyorlar.

Savunma hatasız olunca, ileri üçlüde yer alan tekniği yüksek Tadic ve İrfan Can topla her buluştuklarında gol gelecek beklentilerini yükseltiyor.

Her iki bekin sürekli ofansif özelliklerini de hesaba katarsak, Hatayspor’un yapacağı fazla bir şey yoktu.

Fenerbahçe’nin bir başka farkı ise, takımda gol umudu tek oyuncuya bağlanmamış. En önemli özellikleri de burası. Her futbolcunun gol atma becerisi yüksek.

Karşılaşmanın akılda kalan iki sol ayak golü vardı. Ghoulam’ın uzaktan attığı harika şut ve buna hemen karşılık veren İrfan Can’ın vuruşuydu.

Fenerbahçe’nin yediği ikinci gol ile Hatayspor’un ağlarında gördüğü üçüncü goldeki savunma hataları da benzerlik taşıyordu.