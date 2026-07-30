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        Haberler Spor Futbol UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!

        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!

        UEFA, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisselerini satma önerisini hayata geçirmesi halinde üyelerinin FIFA turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!

        UEFA ve FIFA arasında gerilim artmaya devam ediyor! UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisselerini satma önerisini kesin bir şekilde reddetti.

        UEFA, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisselerini satma önerisini hayata geçirmesi halinde üyelerinin FIFA turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı.

        UEFA'NIN AÇIKLAMASI

        UEFA'nın açıklamasında, "FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddediyoruz. Dünya Kupası bir yatırım ürünü değildir. Futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Asla özel yatırımcılara devredilemez. Dünya Kupası satılık değildir. Bu projeyi asla desteklemiyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki, UEFA ve federasyonları bu tarz planlara karşı kararlı bir şekilde mücadele edecektir. Bazı şeyler satılamaz! Dünya Kupası özel yatırımcılara değil, futbola aittir." denildi.

        "DÜNYA KUPASI SATILIK DEĞİL!"

        "Bazı şeyler satılmayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman öyle kalacaktır. Ve Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece, asla satılık olmayacaktır." denilen UEFA'nın açıklamasında, "Bugünkü görüşmelerin bir sonucu olarak; bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve FIFA'nın yönetimini veya turnuvalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece, bu teklifler masada kaldığı müddetçe hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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        NELER YAŞANDI?

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nın ticari haklarını yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapıyla paylaşılması planını savunan bir açıklama yayımladı..

        "FIFA Forward Enterprise (FFE)" başlığı altında hayata geçirilecek projenin her üye kuruluşun menfaatine olduğu vurgulanan açıklamada, "Demokratik ilkeler gereği, planın ancak üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi ve FIFA Konseyi'nin gerekli düzenleyici değişiklikleri onaylaması halinde hayata geçirilecek." denildi.

        Açıklamada, FFE'nin FIFA'nın ticari haklarını ve turnuva operasyonlarını tek çatı altında toplayan, tamamen FIFA'ya ait ve FIFA tarafından kontrol edilen bir iştirak olarak faaliyet göstereceği aktarıldı.

        ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan'la iş birliği içinde olduklarını belirten FIFA, bu kuruluş tarafından yapılan standart değerleme analizine göre FFE'nin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak belirlendiğini duyurdu.

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        Açıklamada "20 milyar dolarlık ilk değerleme üzerinden hareket eden FFE, kontrol yetkisi sağlamayan azınlık hisselerini uzun vadeli yatırımcılara satarak 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedefliyor." ifadesine yer verildi.

        FIFA, yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarı ve uzun vadeli ortak olacağını, projenin yönetiminde kontrol yetkilerinin bulunmayacağını vurguladı.

        INFANTINO'NUN PLANI

        Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

        İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre Infantino, Dünya Kupası hisselerinin satışına dair planın onaylanması için üye 211 ülke federasyonuna 19 Eylül'e kadar süre tanıdı.

        Teklifin kabul edilmesi halinde her bir federasyona 40 milyon dolara kadar, reddedilmesi durumunda ise 10 milyon dolar destek sağlanacak.

        Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun (CONCACAF) yanı sıra Avrupa'dan İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A, Infantino'nun bu planına yaptığı açıklamalarla sert tepki göstermişti.

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