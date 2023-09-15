Bu zamana kadar 50 kilo veren Denise, vücut geliştirme tutkusuyla 2022'de bir yarışmaya bile katıldı. Halter onun yalnızca fiziksel gücünü artırmakla kalmadı, aynı zamanda ona yenilenmiş bir canlılık duygusu da kazandırdı.

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53 yaşındaki Denise, 2024'te bir vücut yarışmasına daha katılmayı planlıyor ve aynı zamanda benzer zorluklarla mücadele eden 40'lı yaşlardaki kadınlara koçluk yapıyor. Başkalarına kendi hikâyelerinin kahramanları olmaları ve hayattan sonuna kadar keyif almaları için ilham vermeyi amaçlıyor.