Spora olan tutkusunu keşfettikten sonra 'geriye doğru yaşlanan' kadının ilham verici hikâyesi
49 yaşından sonra halter tutkusunu keşfeden Denise Kirtley, kendini baştan yaratmaya karar verdikten sonra 'geriye doğru yaşlandığını' ifade ediyor. Denise, yaşam tarzıyla yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlıyor.
52 yaşındaki Denise Kirtley, hayatında radikal bir değişiklik yapmaya karar verdi ve hikâyesi ilham verici bir serüvene dönüştü.
Denise, 49 yaşına geldiğinde 20 kilo almıştı. Bunu olumsuz bir özellik yerine, itici bir güç haline getirdi ve spor salonları ile barışmaya karar verdi; bu sayede haltere olan tutkusunu keşfetti.
Hareketsiz bir yaşam tarzından, vücut geliştirmeci ve antrenör olmaya geçiş yapan Denise, zihin değişimi nedeniyle gururla 'geriye doğru yaşlandığını' iddia ediyor.
Bu zamana kadar 50 kilo veren Denise, vücut geliştirme tutkusuyla 2022'de bir yarışmaya bile katıldı. Halter onun yalnızca fiziksel gücünü artırmakla kalmadı, aynı zamanda ona yenilenmiş bir canlılık duygusu da kazandırdı.
53 yaşındaki Denise, 2024'te bir vücut yarışmasına daha katılmayı planlıyor ve aynı zamanda benzer zorluklarla mücadele eden 40'lı yaşlardaki kadınlara koçluk yapıyor. Başkalarına kendi hikâyelerinin kahramanları olmaları ve hayattan sonuna kadar keyif almaları için ilham vermeyi amaçlıyor.