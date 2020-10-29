Sporcu gençler etkinlikte buluştu - DÜZCE

AA

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kayıtlı olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sıkılan ve spor yapamayan 48 lisanslı sporcu, etkinlikte bir araya geldi.Etkinlikte gençler kıyasıya mücadele ederken centilmenliklerinden ödün vermedi.Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle gençlerin hoş vakit geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.Gençlerin 3 spor dalında yarışacağını belirten Aydın, "Atletizm, triatlon ve tenis gibi spor faaliyetleriyle çocuklarımıza hoş vakit geçirmeleri için etkinlik düzenledik. Toplam 48 sporcumuz organizasyonda yer alıyor." dedi.Aydın, etkinliği hijyen kurallarına göre gerçekleştirdiklerini aktararak sporcu gençlerin hepsine HES kodu aldıklarını sözlerine ekledi.