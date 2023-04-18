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Haberler Voleybol Sporda Türk kadın takımları Avrupaya damga vuruyor
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Sporda Türk kadın takımları Avrupa'ya damga vuruyor

Sporda Türk kadın takımları, elde ettikleri başarılarla Avrupa kupalarına damga vuruyor

Sporda Türk kadın takımları Avrupaya damga vuruyor
AA

Takım sporlarında basketbol ve voleybolda Türkiye, Avrupa'nın en iyi takımlarına sahip olmanın gurunu yaşıyor. Bu yıl basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki Türk takımı final oynarken, voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'nde de aynı senaryo gerçekleşecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi müthiş bir sezon geçirdi ve Çekya'nın başkenti Prag'daki Dörtlü Final'de yer alma hakkı elde ettiler. Rakiplerini eleyen iki Türk takımı finalde birbirlerine rakip oldu. Fenerbahçe, finali kazanarak Türk basketboluna kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını hediye etti.

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring final oynama başarısı gösterdi. Finalde Fransa'nın LDLC ASVEL takımına yenilen Galatasaray, bu kupada Avrupa ikincisi oldu. Kadın basketbolunun en önemli iki kupasında da bu sezon Türk takımları finalde yer alma başarısı gösterdi.

VOLEYBOLUN EN BÜYÜK KUPASI YİNE TÜRKİYE'DE KALDI

CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit finalde yer alacak. Bu sezon kupada üç takımla temsil edilen Türkiye, üç ekibiyle birden yarı final heyecanı yaşattı.

Fenerbahçe Opet yarı final oynama başarısı gösterdi ancak bu turda son şampiyon VakıfBank'a elendi.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, 20 Mayıs'ta İtalya'da yapılacak final müsabakasında Türk bayrağını birlikte dalgalandıracak. Maçın sonunda da kupa bir kez daha Türkiye'ye gelecek.

Bu finalin sonunda kadın voleybolunda son 13 yılda Avrupa'nın en prestijli kupası 8. kez Türkiye'nin olacak.

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