Spordan sonra ne yapılmalı ve ne yapılmamalı? Bunları sakın yapmayın!

Spordan sonra ne yapılmalı ve ne yapılmamalı? Bunları sakın yapmayın!

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SPOR SONRASI SOĞUMA VE ESNEME

Spor sonrası soğuma ve esneme yapmak nabzınızın normale dönmesine yardımcı olur. Koşu bandında tempolu koşarken bir anda yavaşlamayın yavaş yavaş hızınızı düşürün. Soğuma hareketleri ile hem yorgunluğunuz azalır hem de kaslarınızda ağrı daha az olur.