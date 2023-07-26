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        Haberler Sağlık Spordan sonra ne yapılmalı ve ne yapılmamalı? Bunları sakın yapmayın!

        Spordan sonra ne yapılmalı ve ne yapılmamalı? Bunları sakın yapmayın!

        Spordan sonra yapılan bazı davranışların egzersizin boşa gitmesine neden olabilir. Spor kadar sonrasında ve öncesinde yapılan beslenme rutini ile davranışlarda oldukça önemlidir. Spordan sonra yapılması ve yapılmaması gerekenleri haberimizde derledik.

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        Giriş: 26.07.2023 - 17:09
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        1

        SPOR SONRASI SOĞUMA VE ESNEME

        Spor sonrası soğuma ve esneme yapmak nabzınızın normale dönmesine yardımcı olur. Koşu bandında tempolu koşarken bir anda yavaşlamayın yavaş yavaş hızınızı düşürün. Soğuma hareketleri ile hem yorgunluğunuz azalır hem de kaslarınızda ağrı daha az olur.

        2

        SPOR KIYAFETLERİ İLE DURMAK

        Spordan sonra spor kıyafetlerinizle beklemeyin. Bakteriler, nemli ortamda hızlıca üreyebilir. Bu nedenle giysilerinizi değiştirmek en sağlıklı olacaktır.

        3

        ESNEME HAREKETLERİ

        Spora yalnızca kas yapmak için gitmeyin, spordan önce veya sonra uygulayacağınız esneme hareketleri yorgunluğunuzu alırken kaslarınızıda açarak ağrı yaşamanızı engeller ve spor öncesinde hazır hale getirir. İstenmeyen sakatlıkların önüne esneyerek geçebilirsiniz.

        4

        YEMEK YEMEYİ ERTELEMEK

        Yorucu bir antreman sonrası vücudunuz kendisini yenilemeye çalışır. Bu nedenle kaybettiğiniz proteini geri kazanmanız gerekir. Spor sonrasında beslenmenize dikkat etmeli ve öğününüzü pas geçmemelisiniz.

        5

        SIVI TÜKETİMİ

        Gün içerisinde sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Spor esnasında yudum yudum su içmek daha faydalı olacaktır. Sıvı tüketimini bir anda yapmak egzersiz performansınızın düşmesine neden olabilir.

        6

        FAZLA ANTREMAN YAPMAK

        Antreman sonrasında yeterince yorulmamış hissettiğiniz için fazladan spor yapmanız kas gelişiminizde ekstra bir etki sağlamaz.

        7

        SPOR SONRASI SOĞUK DUŞ ALMAK

        Antremandan sonra soğuk duş almak özellikle profesyonel sporcular tarafından sıklıkla tercih edilir. Bunun nedeni, soğuk suyun kaslara şok etkisi yaparak toparlanmasını sağlaması ve kalori yakımına yardımcı olmasıdır. Ayrıca yorgunluğa ve cilde de iyi gelir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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