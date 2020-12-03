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Sporla hayatı değişen Mehmet Çetingöz, başarılarıyla örnek oluyor

Şanlıurfa'da tesadüfen karşılaştığı antrenör Serdar Yıldırım sayesinde basketbolla tanışan ve milli takıma kadar yükselen, yüzmede de derece elde eden engelli sporcu Mehmet Çetingöz, başarılarıyla örnek oluyor.

Sporla hayatı değişen Mehmet Çetingöz, başarılarıyla örnek oluyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un kaptanlığını yapan ve milli takım formasıyla da ter döken Mehmet Çetingöz, aynı zamanda profesyonel olarak yüzmeyle de ilgileniyor.

Basketboldaki başarısını yüzmede de gösteren Çetingöz, Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda da Türkiye ikinciliğini kazandı.

"CAMİADA ARTIK ÖRNEK GÖSTERİLİYORUM, BUNLAR BENİ MUTLU EDİYOR"

Çetingöz spor ile tanışmadan önce okul ile ev arasında bir yaşantısı olduğunu, sosyal bir hayatının olmadığını anlattı.

Engelli olduğu için yaşıtlarıyla oynayamadığını ve üzüldüğünü ifade eden Çetingöz, şöyle konuştu:

"Bir gün ailemle Balıklıgöl'ü gezerken tanıştığım antrenör Serdar Yıldırım bana tekerlekli sandalye basketbolu oynayabileceğimi, istersem antrenmana gidebileceğimi söyledi. Antrenmanlara başladım ve kısa sürede hayatım değişti. Spor ile Türkiye'de birçok engelli arkadaşım oldu, hayata bakışım değişti. Milli takımda ve bir dönem Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynama şansı buldum. Artık herkes beni tanıdı ve kabullendi. Camiada artık örnek gösteriliyorum bunlar beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş'a transfer olduğumda kontratıma istersem Şanlıurfa'daki takımıma dönerim diye bir madde eklettirmiştim. Beşiktaş'ta mutlu günlerim oldu, Avrupa maçları heyecanını yaşadım. Sonra takım yöneticilerinden izin isteyerek Şanlıurfa'ya döndüm. Çünkü ben Şanlıurfa'yı çok seviyorum, benim takımım da Avrupa kupalarında oynamalı dedim ve memleketime döndüm."

"HER ENGELLİ KESİNLİKLE SPOR YAPMALI"

Kendisi gibi engellilerin mutlaka spor yapmaları gerektiğini ifade eden Çetingöz, spor yapan engelliyle yapmayan bir engelli arasında çok fark olduğunu ifade etti.

Türkiye'de engelli sporunun çok iyi yerlere geldiğini anlatan Çetingöz, şöyle devam etti:

"Her engellinin yapacağı bir spor branşı mutlaka vardır. Benim gibi engelli kardeşlerimi araştırıyorum ve spora yönlendirmeye çalışıyorum. Engellilerin evde kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ailelerinden engelli çocuklarına bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Daha önceleri arkadaşlarımı izliyordum ancak bu spora başladıktan sonra izlemek yerine artık ben de oynayabiliyordum. Arkadaşlarımın yanına gittiğimde 'artık ben de spor yapıyorum' diyordum. Bu spor bana öz güven kazandırdı."

Mehmet Çetingöz, hedefinin, takımının ligi iyi bir dereceyle bitirmesini sağlayarak, doğduğu kentin ismini Avrupa'da duyurmak olduğunu sözlerine ekledi.

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