Sporla yaşamları iyileştirmek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sporla yaşamları iyileştirmek

2017 yılı Ekim ayında, spor haberlerinde daha önce kendine pek yer bulamayan bir takım konuşulur olmuştu. Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasını kazanmıştı. Herkesin bir anda dikkatini çeken, her bir oyuncunun acı hikayesinin ortak bir mutluluğa erişmesiydi. Tüm Türkiye, bu 14 yürekli adamın birlikte, cesaret, tutku ve azimle yazdığı mutluluğa ortak olmuştu. Ve dersler çıkarmıştı... 

Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı, bu başarı hikayesiyle, engelleri nedeniyle evine kapanan, sosyal hayatın dışında kalan, hayata küsüp “ben artık yapamam” diyenlere "bir yol" gösterdi.

"Yüreğiyle oynayanlar" hepimizi kenetlemişti...

Spor tarihi benzer pek çok "birleştirici" hikayeyi barındırıyor...

Spor özgürlüktür

Spor, tüm insanlar için etkili, koruyucu ve kenetleyici özelliğe sahipken, engelli bireyler için hem bir tedavi yolu, hem de bir özgürlük alanıdır.

Sosyal ilişkileri artırır

Spor, güçlü sosyal ilişkilerin oluşmasını sağlaması açısından çok önemlidir. Engelli bireyler spor sayesinde hayatı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenirken hayata bağlılıkları artar, ''toplumda ben de varım'' algıları yükselerek yararlı bireyler oldukları gerçeğini hisseder.

Keşfetmeye, öğrenmeye yöneltir

Spor organizasyonları için yapılan seyahatler, "özel" bireyleri farklı yerleri keşfetmeye, öğrenmeye ve alanlarını genişletmeye yöneltir.

Ülkemizde 15 yıldır özel eğitim gereksinimi olan çocuklar bir "dönüşüm" projesinde yaşıtlarından destek alarak topluma kazandırılıyor.

"Özel" bir proje: Minik Sporcular projesi geliştiriyor, dönüştürüyor

Migros ve P&G Türkiye’nin desteğiyle 15 yıldır Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından yürütülen Minik Sporcular projesi, çocuklarımızın bedensel, bilişsel, sosyal gelişimine katkıda bulunuyor, özel çocukları günlük yaşama, toplumsal hayata kazandırıyor.

Proje, öğrenme güçlüğü, hareket kısıtlılığı gibi nedenlerden dolayı özel eğitim gereksinimi olan çocuklara, 7 ayda elde edebilecekleri motor becerisini, sporun gücüyle 8 hafta gibi kısa bir sürede kazandırmayı amaçlıyor.

Partner çocuklar da "birlikte yaşamayı" öğreniyor

Özel çocuklar ile yaşıtları olan partner çocukları aynı çatı altında buluşturan projeyle, önyargıların küçük yaşta ortadan kaldırılması ve toplumda bir arada yer alabilme duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor. Çalışmada partner sporcular, toplumda farklı olan bireylere yardımcı olmanın mutluluğunu ve sorumluluğunu hissediyor.

Bugüne kadar binlerce gencin spor ile tanışmasına olanak sağlayan proje sayesinde özel sporcuların arkadaşlık kurma durumunda yüzde 22, birlikte spor yapma oranlarında ise yüzde 49’luk bir artış gözlemlendi.

2018 – 19 döneminde 16 ilde, 16 eğitim kurumunun ev sahipliğinde düzenlenecek programda, toplamda 400’e yakın çocuğun hayatına dokunulacak.

Click Here!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X