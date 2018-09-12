Sport Boys - Alianza Lima maç önü

Peru Premier Lig Clausura maçında Sport Boys ile Alianza Lima, 13 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. Sport Boys, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Alianza Lima, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 506 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Boys kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Alianza Lima sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.
Sport Boys son hafta oynanan Universidad Cesar Vallejo maçında 1-0 yenildi.
Alianza Lima, Juan Aurich karşılaşmaında 2-1 kazandı.
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