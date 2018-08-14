Sport Boys - Binacional maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Boys, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Binacional takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:45. Maç öncesi Sport Boys 15 puanla 11. sırada, Binacional 20 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sport Boys, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Binacional son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Sport Boys kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Binacional kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sport Boys son haftadaki Academia Cantolao müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Binacional, Sport Boys karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Sport Boys, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sport Boys, kendi sahasında 9 gol attı, 6 gol yedi.

Binacional, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Binacional, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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