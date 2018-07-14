Sport Boys - Deportivo Municipal maçı istatistikleri

Peru Premier Lig Apertura maçında Sport Boys ile Deportivo Municipal, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:30. Sport Boys 5 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Deportivo Municipal 7 puanda ve 9. sırada. Sport Boys, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Deportivo Municipal son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 243. İddaa'da Sport Boys kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Municipal kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sport Boys önceki hafta Deportivo Municipal mücadelesinde 0-2 yenildi.

Deportivo Municipal ise Sport Boys maçında 0-2 kazandı.

Sport Boys, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Deportivo Municipal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Municipal, 1 gol atarken 3 gol yedi.