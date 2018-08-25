Sport Boys - Union Comercio maçı heyecanı

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Boys, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Union Comercio takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:30. 19 puanlı Sport Boys 10. sırada bulunuyor, Union Comercio 20 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Sport Boys, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Union Comercio, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Boys kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Union Comercio sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sport Boys son hafta oynanan Academia Cantolao maçında 1-1 berabere kaldı.

Union Comercio, Deportivo Municipal karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Sport Boys, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sport Boys, kendi sahasında 10 gol attı, 6 gol yedi.

Union Comercio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Union Comercio, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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