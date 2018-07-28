Sport Boys - Universidad San Martin karşılaşma önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Boys, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Universidad San Martin takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 04:00. 8 puanlı Sport Boys 12. sırada bulunuyor, Universidad San Martin 6 puana sahip ve 14. sırada. Sport Boys son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Universidad San Martin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 421. İddaa'da Sport Boys kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Universidad San Martin kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sport Boys son haftadaki Universidad San Martin müsabasında 0-1 yenildi.

Universidad San Martin, Sport Boys karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Sport Boys, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Universidad San Martin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Universidad San Martin, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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