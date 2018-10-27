Sport Boys - Universitario karşılaşma önü

Peru Premier Lig Clausura maçında Sport Boys ile Universitario, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. 11 puanlı Sport Boys 11. sırada bulunuyor, Universitario 16 puana sahip ve 4. sırada. Sport Boys son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Universitario, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 414 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Boys kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Universitario sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler.

Sport Boys son haftadaki Universitario müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Universitario ise Sport Boys karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sport Boys, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sport Boys, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Universitario, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Universitario, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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