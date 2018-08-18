Sport Huancayo - Alianza Lima maçı rakamları

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Huancayo, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Alianza Lima takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:00. 17 puanlı Sport Huancayo 11. sırada bulunuyor, Alianza Lima 23 puana sahip ve 2. sırada. Sport Huancayo son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Alianza Lima son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 476. İddaa'da Sport Huancayo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Alianza Lima kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sport Huancayo son haftadaki Universidad San Martin müsabasında 2-3 yenildi.

Alianza Lima ise Juan Aurich karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sport Huancayo, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Alianza Lima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Lima, 6 gol atarken 10 gol yedi.

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