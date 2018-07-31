Sport Huancayo - Binacional maçı heyecanı

Sport Huancayo ve Binacional, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:45. Sport Huancayo 12 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Binacional 13 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Binacional, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 416 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Huancayo kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Binacional sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sport Huancayo son haftadaki Melgar müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Binacional, Real Atletico Garcilaso karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Sport Huancayo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sport Huancayo, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Binacional, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Binacional 2 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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