Sport Huancayo - Comerciantes Unidos maçı heyecanı

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Sport Huancayo, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü Comerciantes Unidos takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:45. Ev sahibi Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Comerciantes Unidos, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 492 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Huancayo kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Comerciantes Unidos sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Sport Huancayo önceki hafta Melgar mücadelesinde 2-0 kazandı.

Comerciantes Unidos, Alianza Lima karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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