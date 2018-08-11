Sport Huancayo - Sport Boys karşılaşma önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Huancayo, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Sport Boys takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:30. Maç öncesi Sport Huancayo 15 puanla 9. sırada, Sport Boys 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sport Huancayo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sport Boys, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 490. İddaa'da Sport Huancayo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sport Boys kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sport Huancayo son haftadaki Real Atletico Garcilaso müsabasında 3-1 kazandı.

Sport Boys ise Academia Cantolao maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sport Huancayo, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Sport Boys ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Boys, 7 gol atarken 10 gol yedi.

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