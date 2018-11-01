Sport Huancayo - Sport Rosario maçı istatistikleri

Peru Premier Lig Clausura maçında Sport Huancayo ile Sport Rosario, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:45. Maç öncesi Sport Huancayo 11 puanla 14. sırada, Sport Rosario 4 puanla 16. sırada bulunuyor. Sport Huancayo son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile oynadı. Sport Rosario, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 997 kodlu maçı oynayanlar; Sport Huancayo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sport Rosario galibiyet oranı 0.00.

Sport Huancayo son haftadaki Melgar müsabasında 2-0 kazandı.

Sport Rosario ise Juan Aurich maçında 1-1 berabere kaldı.

Sport Huancayo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sport Huancayo, kendi sahasında 7 gol attı, 5 gol yedi.

Sport Rosario ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Rosario, 2 gol atarken 10 gol yedi.

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