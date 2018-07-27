Sport Huancayo - Union Comercio düellosu

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Huancayo, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Union Comercio takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. Sport Huancayo 11 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Union Comercio 11 puanda ve 8. sırada. Sport Huancayo, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Union Comercio son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 400 kodlu maçı oynayanlar; Sport Huancayo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Union Comercio galibiyet oranı 0.00.

Sport Huancayo son haftadaki Real Atletico Garcilaso müsabasında 3-1 kazandı.

Union Comercio ise Deportivo Municipal maçında 2-1 kazandı.

Sport Huancayo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sport Huancayo, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Union Comercio, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union Comercio 1 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ