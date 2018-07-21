Sport Huancayo - Universitario maç önü

Peru Premier Lig Apertura maçında Sport Huancayo ile Universitario, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. 8 puanlı Sport Huancayo 8. sırada bulunuyor, Universitario 5 puana sahip ve 14. sırada. Sport Huancayo son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Universitario, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 330 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Huancayo kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, Universitario sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sport Huancayo önceki hafta Melgar mücadelesinde 2-0 kazandı.

Universitario ise Academia Cantolao maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sport Huancayo, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Universitario, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universitario 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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